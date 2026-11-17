Какую часть сбережений держать в гривне

По словам Мамедова, если не учитывать наличные деньги для текущих расходов, примерно 50% сбережений можно хранить в гривне.

Если деньги размещаются на срок свыше года, гривневую часть советует распределить между государственными облигациями и депозитами.

В частности, около 75% гривневых сбережений можно направить в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а остальные – на депозиты с более коротким сроком размещения.

Банкир объяснил, что краткосрочные депозиты позволяют в дальнейшем переоформить вклад на более выгодных условиях, если ставки на рынке будут расти.

Выгодно ли сейчас покупать ОВГЗ

Мамедов считает государственные облигации интересным инструментом для сбережения и приумножения средств.

По его словам, если доходность ОВГЗ составляет около 16%, а прогнозируемая инфляция – 12,5%, такой инструмент остается привлекательным для инвесторов.

Дополнительным преимуществом является то, что доходы от государственных облигаций не облагаются налогом.

Банкир также обратил внимание на изменение структуры покупателей ОВГЗ. Если раньше значительные объемы облигаций покупали банки, сейчас активнее приобщаются частные инвесторы и бизнес.

Доллар или евро: какую валюту выбрать для сбережений

Остальные накопления, по рекомендации Мамедова, следует распределять с учетом личных потребностей.

Например, если человек часто путешествует или ездит в командировку в страны Европы, ему целесообразно иметь большую часть валютных сбережений в евро.

Это позволит избежать дополнительных расходов на конвертацию долларов в европейскую валюту.

В то же время банкир не считает евро особо привлекательным инструментом именно для инвестирования в нынешних условиях. По его словам, доходность гривневых инструментов выше, а среди валютных активов долларовые сейчас обеспечивают лучшую доходность, чем евро.

Однако для людей, планирующих тратить деньги в евро в ближайшие месяцы, заранее приобрести необходимую сумму может быть целесообразнее, чем откладывать обмен на потом.

Стоит ли хранить все деньги в иностранной валюте

Мамедов подчеркнул, что решение о распределении сбережений не должно основываться только на ожиданиях по валютному курсу.

Важно учитывать инфляцию не только в Украине, но и за границей. Доллар также постепенно теряет покупательную способность, поэтому хранение всех денег в иностранной валюте не гарантирует защиту их реальной стоимости.

По словам банкира, финансовые инструменты должны соответствовать целям человека, срокам использования средств и будущим расходам.

Поэтому универсального решения для всех нет: кому нужны доллары, кому евро для поездок и расчетов за рубежом, а кому выгоднее использовать гривневые депозиты и ОВГЗ.

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