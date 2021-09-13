Более 50% украинцев выступают за внедрение судов присяжных, - опрос

Так, лишь 26% украинцев поддерживают идею, что отбором судей должны заниматься представители общественности.

Кроме того, украинцы выступают не за реформированную по рецептам грантовых структур судебную систему, а за повсеместное внедрение в Украине суда присяжных. 64,9% позитивно относятся к идее ввести в Украине суд присяжных. 65,9% опрошенных считают, что присяжные выносят более справедливые решения в сложных случаях.

В этом их поддерживают и украинские эксперты.

"Проблемы украинской судебной системы не решить участием международных экспертов. Об этом свидетельствует пример антикоррупционных органов, которые были созданы на иностранные гранты и при иностранном участии... Доверие к несовершенной украинской судебной системе сейчас в 1,5 раза выше, чем к новосозданным антикоррупционном структурам", - отметил во время презентации результатов исследования эксперт Виктор Скаршевский.

По его мнению, причина этого - неэффективность и неспособность новых антикоррупционных органов оправдать те бюджетные деньги, которые на них расходуются. Эксперт отмечает, что нет причин ожидать, что реформированная по западным лекалам судебная система будет более эффективна.

В этом вопросе нужно полагаться только на себя, отмечают социологи.

"Есть запрос граждан на прямое участие, в том числе в том, как формируются суды и как формируются правоохранительные органы", - рассказал во время презентации исследования основатель компании "Active-Group" Андрей Еременко, отметив, что желание украинцев брать вопросы установления справедливости в свои руки распространяется даже на возможные прямые выборы шерифов.

