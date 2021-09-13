Більше 50% українців виступають за впровадження судів присяжних, - опитування

Так, лише 26% українців підтримують ідею, що відбором суддів повинні займатися представники громадськості.

Крім того, українці виступають не за реформовану за рецептами грантових структур судову систему, а за повсюдне впровадження в Україні суду присяжних. 64,9% позитивно ставляться до ідеї ввести в Україні суд присяжних. 65,9% опитаних вважають, що присяжні виносять більш справедливі рішення в складних випадках.

У цьому їх підтримують і українські експерти.

"Проблеми української судової системи не вирішити участю міжнародних експертів. Про це свідчить приклад антикорупційних органів, які були створені на іноземні гранти і при іноземній участі ... Довіра до недосконалої української судової системи зараз в 1,5 рази вище, ніж до новоствореним антикорупційним структурам", - зазначив під час презентації результатів дослідження експерт Віктор Скаршевський.

На його думку, причина цього - неефективність і нездатність нових антикорупційних органів виправдати ті бюджетні гроші, які на них витрачаються. Експерт зазначає, що немає причин очікувати, що реформована за західними лекалами судова система буде більш ефективна.

У цьому питанні потрібно покладатися тільки на себе, відзначають соціологи.

"Є запит громадян на пряму участь, в тому числі в тому, як формуються суди і як формуються правоохоронні органи", - розповів під час презентації дослідження засновник компанії "Active-Group" Андрій Єременко, зазначивши, що бажання українців брати питання встановлення справедливості в свої руки поширюється навіть на можливі прямі вибори шерифів.