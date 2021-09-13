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Більше 50% українців виступають за впровадження судів присяжних, - опитування

Автор: Наталія Гурковська

56,4% українців вважають недостатніми зусилля влади щодо судової реформи. При цьому їх не влаштовує і сама судова реформа в тому вигляді, в якому вона проводиться владою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані представленого в УНІАН соціологічного дослідження "Ставлення українців до української судової системи", проведеного "Active-Grou" за підтримки "Future Research Fundation".

Так, лише 26% українців підтримують ідею, що відбором суддів повинні займатися представники громадськості.

Крім того, українці виступають не за реформовану за рецептами грантових структур судову систему, а за повсюдне впровадження в Україні суду присяжних. 64,9% позитивно ставляться до ідеї ввести в Україні суд присяжних. 65,9% опитаних вважають, що присяжні виносять більш справедливі рішення в складних випадках.

У цьому їх підтримують і українські експерти.

"Проблеми української судової системи не вирішити участю міжнародних експертів. Про це свідчить приклад антикорупційних органів, які були створені на іноземні гранти і при іноземній участі ... Довіра до недосконалої української судової системи зараз в 1,5 рази вище, ніж до новоствореним антикорупційним структурам", - зазначив під час презентації результатів дослідження експерт Віктор Скаршевський.

На його думку, причина цього - неефективність і нездатність нових антикорупційних органів виправдати ті бюджетні гроші, які на них витрачаються. Експерт зазначає, що немає причин очікувати, що реформована за західними лекалами судова система буде більш ефективна.

У цьому питанні потрібно покладатися тільки на себе, відзначають соціологи.

"Є запит громадян на пряму участь, в тому числі в тому, як формуються суди і як формуються правоохоронні органи", - розповів під час презентації дослідження засновник компанії "Active-Group" Андрій Єременко, зазначивши, що бажання українців брати питання встановлення справедливості в свої руки поширюється навіть на можливі прямі вибори шерифів.

Нагадаємо, що проголосована Верховною радою судова реформа передбачає участь, причому з вирішальним голосом, міжнародних експертів у формуванні Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

ВККС і ВРП - це ті органи, які безпосередньо займаються формуванням суддівського корпусу. Про впровадження суду присяжних або про вибори суддів українцями мова в проголосованих документах не йдеться.

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Судова реформа