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Більше 50% українців вакцинуватися від COVID-19 не планують

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Україна, Понеділок 13 вересня 2021 12:27
Більше 50% українців вакцинуватися від COVID-19 не планують Фото: українці серед світових лідерів за небажанням щепитися від COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на кінець серпня 2021 року не планують найближчим часом вакцинуватися від коронавірусу 56,5% дорослих українців. Збираються зробити щеплення 25,1% опитаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи".

Дані опитування показують частку вакцинованих від COVID-19 осіб, майже ідентичну з офіційною статистикою, і становлять 18,4% дорослого населення країни, яке постійно проживає в Україні.

Більше 50% українців вакцинуватися від COVID-19 не планують

Як зазначають соціологи, показники небажання вакцинуватися в Україні - одні з найвищих у світі та порівняно з сусідніми державами, де наявні дані таких опитувань.

Більше 50% українців вакцинуватися від COVID-19 не планують

dif.org.ua

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології впродовж 14-24 серпня 2021 року серед 2001 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Відзначимо, станом на 12 серпня від COVID-19 щеплено 5,9 млн українців, з них отримали дві дози 4,8 млн осіб. Загалом проведено 10,7 млн щеплень.

Нагадаємо, станом на кінець серпня в Україну сумарно вже завезли 19,2 млн доз вакцин і поставки будуть постійно продовжуватися.

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