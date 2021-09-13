Більше 50% українців вакцинуватися від COVID-19 не планують

Станом на кінець серпня 2021 року не планують найближчим часом вакцинуватися від коронавірусу 56,5% дорослих українців. Збираються зробити щеплення 25,1% опитаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду " Демократичні ініціативи".

Дані опитування показують частку вакцинованих від COVID-19 осіб, майже ідентичну з офіційною статистикою, і становлять 18,4% дорослого населення країни, яке постійно проживає в Україні.

Як зазначають соціологи, показники небажання вакцинуватися в Україні - одні з найвищих у світі та порівняно з сусідніми державами, де наявні дані таких опитувань.

dif.org.ua

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології впродовж 14-24 серпня 2021 року серед 2001 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.