50 танків не вирішать проблему, але покажуть єдність світу, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, опубліковане в його Telegram .

"Коли проти нас російська армія, яка має тисячу танків, жодна країна рішенням, що вони дають 10 танків, 20, 50 не вирішує проблему. Вони роблять дуже важливу річ - вони мотивують наших воїнів боротися за їхні ж цінності. Бо показують, що весь світ із тобою", - сказав Зеленський.

Крім цього він подякував за всю допомогу канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру, але наголосив, що хотів би отримати чітку відповідь щодо постачання танків Leopard-2.

"Я ціную все, що зробили Штайнмайєр, Шольц, бундестаг. Я хочу почути по-партнерськи - маю Leopard, щоб обслуговувати їх, давайте зробимо так і так. А якщо немає волі, не треба шукати причини. Треба сказати - ні", - заявив президент.