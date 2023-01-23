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Відповідно до ситуації. Німеччина та Франція схвалили декларацію щодо надання зброї Україні

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Понеділок 23 січня 2023 00:20
Відповідно до ситуації. Німеччина та Франція схвалили декларацію щодо надання зброї Україні Фото: Німеччина та Франція вирішили, що надаватимуть Україні зброю відповідно до ситуації (РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Німеччина та Франція виріщили, що адаптуватимуть свою військову підтримку України залежно від розвитку ситуації на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на франко-німецьку декларацію, схвалену за результатами Ради з питань безпеки й оборони, яка відбулась 22 січня у Парижі.

"Держави продовжуватимуть тісно координувати допомогу, щоб забезпечити Україну необхідними можливостями та підготувати її Збройні сили так, аби вони могли відновити територіальну цілісність країни", - мовиться у документі.

Вказується також, що Німеччина та Франція найрішучіше засуджують агресивну війну РФ проти України та продовжуватимуть надавати непохитну підтримку Києву в усіх сферах, особливо у:

  • політичній, військовій, економічній, фінансовій, гуманітарній, соціальній та культурній;
  • буде надаватися допомога, необхідна упродовж зими.

Водночас Париж і Берлін сповнені рішучості підтримувати відбудову України, активно сприятимуть лідерству ЄС у цій сфері та діятимуть разом із партнерами.

"Згідно з домовленістю з партнерами по ЄС і G7, Німеччина та Франція підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно", - підкреслюється у декларації.

Окрім цього, вони сповнені рішучості боротися з безкарністю за воєнні та інші тяжкі злочини й підтримуватимуть зусилля з притягнення винних до відповідальності.

"Ми вітаємо та підтримуємо ініціативу президента Володимира Зеленського щодо справедливого та тривалого миру", - додається у декларації.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд її країни не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

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