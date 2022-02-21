Более 50 обстрелов и четверо раненых: последние данные по ситуации в ООС
Донбасс, Понедельник 21 февраля 2022 18:00
По состоянию на 17:00 понедельника, вооруженные формирования РФ 54 раза нарушили режим прекращения огня, из которых 45 с применением запрещенного вооружения. При этом в результате вражеских обстрелов четверо военных получили ранения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
дважды Талаковку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Пищевик - из минометов калибра 120 мм.
Пять раз Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Дважды Красногоровку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Мемрик - из артиллерии калибра 152 мм.
Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм.
Пять раз Счастье - минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Трижды Лебединское - беспилотник ВОГ-17, из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Чермалик - из минометов калибра 82 мм.
Дважды Каменку - из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Новолуганское - из минометов калибра 120 мм.
Новоселовку Вторую - из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
Дважды Новомихайловку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Дважды Лопаскино - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
Дважды Гнутово - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Врубовку - из артиллерии калибра 152 мм.
Павлополь - из станковых противотанковых гранатометов.
Дважды Зайцево - из минометов калибра 120 мм.
Четыре раза Пески - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.
Николаевку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Верхнеторецкое - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Троицкое - из минометов калибра 82 мм.
Дважды Луганское - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм.
Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.
Дважды Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Марьинку - из минометов калибра 120 мм.
Опытное - из минометов калибра 120 мм.
Широкино - из минометов калибра 120 мм.
Причепиловку - из минометов калибра 82 мм.
Нью-Йорк - из минометов калибра 82 мм.
Новотошковское - из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
"В результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести", - говорится в сообщении.