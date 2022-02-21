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Более 50 обстрелов и четверо раненых: последние данные по ситуации в ООС

Автор: Валерия Полищук

По состоянию на 17:00 понедельника, вооруженные формирования РФ 54 раза нарушили режим прекращения огня, из которых 45 с применением запрещенного вооружения. При этом в результате вражеских обстрелов четверо военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • дважды Талаковку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Пищевик - из минометов калибра 120 мм.
  • Пять раз Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Красногоровку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.
  • Мемрик - из артиллерии калибра 152 мм.
  • Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм.
  • Пять раз Счастье - минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Трижды Лебединское - беспилотник ВОГ-17, из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Чермалик - из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Каменку - из минометов калибра 120 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Новолуганское - из минометов калибра 120 мм.
  • Новоселовку Вторую - из противотанковых управляемых ракетных комплексов.
  • Дважды Новомихайловку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Лопаскино - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Гнутово - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Врубовку - из артиллерии калибра 152 мм.
  • Павлополь - из станковых противотанковых гранатометов.
  • Дважды Зайцево - из минометов калибра 120 мм.
  • Четыре раза Пески - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых ракетных комплексов.
  • Николаевку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Верхнеторецкое - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Троицкое - из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Луганское - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм.
  • Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов.
  • Дважды Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Марьинку - из минометов калибра 120 мм.
  • Опытное - из минометов калибра 120 мм.
  • Широкино - из минометов калибра 120 мм.
  • Причепиловку - из минометов калибра 82 мм.
  • Нью-Йорк - из минометов калибра 82 мм.
  • Новотошковское - из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

"В результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня из-за обстрелов в Луганской области пришлось остановить работу тепловой электростанции в городе Счастье.

Кроме того, сегодня Россия обвинила Украину в якобы обстреле пограничного пункта, но украинская сторона отрицает это.

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