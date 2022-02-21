Понад 50 обстрілів і четверо поранених: останні дані щодо ситуації в ООС
Донбас, Понеділок 21 лютого 2022 18:00
Станом на 17:00 понеділка, збройні формування РФ 54 рази порушили режим припинення вогню, з яких 45 із застосуванням забороненого озброєння. При цьому в результаті ворожих обстрілів четверо військових отримали поранення.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
двічі Талаківку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Піщевик - з мінометів калібру 120 мм.
П'ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Двічі Красногорівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.
Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм.
П'ять разів Щастя - мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Тричі Лебединське - безпілотник ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Чермалик - з мінометів калібру 82 мм.
Двічі Кам'янку - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.
Новоселівку Другу - з протитанкових керованих ракетних комплексів.
Двічі Новомихайлівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Двічі Гнутове - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Врубівку - з артилерії калібру 152 мм.
Павлопіль - зі станкових протитанкових гранатометів.
Двічі Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм.
Чотири рази Піски - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
Миколаївку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Верхньоторецьке - з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Троїцьке - з мінометів калібру 82 мм.
Двічі Луганське - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.
Двічі Гранітне - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм.
Опитне - з мінометів калібру 120 мм.
Широкине - з мінометів калібру 120 мм.
Причепилівку - з мінометів калібру 82 мм.
Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм.
Новотошківське - з мінометів калібру 120 мм.
Крім того, був зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"В результаті обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення і знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров'я різної тяжкості", - йдеться в повідомленні.