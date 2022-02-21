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Понад 50 обстрілів і четверо поранених: останні дані щодо ситуації в ООС

Автор: Валерія Поліщук

Станом на 17:00 понеділка, збройні формування РФ 54 рази порушили режим припинення вогню, з яких 45 із застосуванням забороненого озброєння. При цьому в результаті ворожих обстрілів четверо військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС у Facebook.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • двічі Талаківку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Піщевик - з мінометів калібру 120 мм.
  • П'ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Двічі Красногорівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
  • Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.
  • Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм.
  • П'ять разів Щастя - мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Тричі Лебединське - безпілотник ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Чермалик - з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Кам'янку - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.
  • Новоселівку Другу - з протитанкових керованих ракетних комплексів.
  • Двічі Новомихайлівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Гнутове - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • Врубівку - з артилерії калібру 152 мм.
  • Павлопіль - зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Двічі Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм.
  • Чотири рази Піски - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
  • Миколаївку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Верхньоторецьке - з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Троїцьке - з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Луганське - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
  • Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.
  • Двічі Гранітне - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Мар'їнку - з мінометів калібру 120 мм.
  • Опитне - з мінометів калібру 120 мм.
  • Широкине - з мінометів калібру 120 мм.
  • Причепилівку - з мінометів калібру 82 мм.
  • Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм.
  • Новотошківське - з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, був зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"В результаті обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення і знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров'я різної тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні через обстріли в Луганській області довелося зупинити роботу теплової електростанції в місті Щастя.

Крім того, сьогодні Росія звинуватила Україну у нібито обстрілі прикордонного пункту, але українська сторона заперечує це.

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