Более 50 млн человек досрочно проголосовали на выборах президента США

На выборах президента США проголосовали досрочно уже более 50 миллионов человек. Больше всего отдали голосов заранее в Техасе.

Соответствующие подсчеты, опубликованы на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

Из этого числа 35,3 миллиона проголосовали по почте, а 15,6 миллиона - придя на участки. Досрочно проголосовали около трети избирателей от общего ожидаемого количества проголосовавших на этих выборах - 150 миллионов человек. Это может быть рекордное количество поучаствовавших в голосовании в президентских выборах.

Больше всего голосов досрочно отдали в штате Техас - почти 6,4 миллиона. Также в лидерах Калифорния (5,8 миллиона) и Флорида (4,8 миллиона).

В четверг в США состоялись последние дебаты между президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. В ходе их Байден назвал Ким Чен Ына бандитом. Трамп же обвинил Байдена в получении денег от России.

президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.