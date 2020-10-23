Понад 50 млн осіб достроково проголосували на виборах президента США

На виборах президента США проголосували достроково вже більше 50 мільйонів людей. Найбільше голосів віддали заздалегідь в Техасі.

Відповідні підрахунки, опубліковані на порталі United States Elections Project, створений професором Університету штату Флорида Майклом Макдональдом.

З цього числа 35,3 мільйона проголосували поштою, а 15,6 мільйона - прийшовши на дільниці. Достроково проголосували близько третини виборців від загальної очікуваної кількості виборців на цих виборах - 150 мільйонів чоловік. Це може бути рекордна кількість громадян, що взяли участь у голосуванні на президентських виборах.

Найбільше голосів достроково віддали в штаті Техас - майже 6,4 мільйона. Також у лідерах Каліфорнія (5,8 мільйона) і Флоріда (4,8 мільйона).

У четвер в США відбулися останні дебати між президентом Дональдом Трампом і кандидатом від Демократичної партії Джо Байденом. Під час них Байден назвав Кім Чен Ина бандитом. Трамп же звинуватив Байдена в отриманні грошей від Росії.

президентські вибори в США заплановано на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віце-президент США Джо Байден.