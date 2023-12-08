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До 50 мільйонів одиниць на рік. Apple планує збільшити виробництво iPhone в Індії, - WSJ

П'ятниця 08 грудня 2023 09:58
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До 50 мільйонів одиниць на рік. Apple планує збільшити виробництво iPhone в Індії, - WSJ Фото: Apple планує збільшити виробництво iPhone в Індії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Американська компанія Apple планує випускати понад 50 мільйонів одиниць смартфонів iPhone в Індії щороку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, компанія та її постачальники планують виробляти понад 50 млн iPhone в Індії щороку протягом наступних двох-трьох років, після чого планується виробництво додаткових десятків мільйонів одиниць.

Якщо ці плани будуть реалізовані, на Індію припадатиме чверть світового виробництва iPhone, а наприкінці десятиліття ця частка збільшиться. Водночас Китай залишиться найбільшим виробником iPhone.

Також раніше повідомлялося, що ключовий постачальник для Apple - Foxconn - розпочинає виробництво iPhone 15 на заводі в Індії.

Інші новини компанії Apple

Нагадаємо, Apple планує впровадити новаторську технологію у свій майбутній iPhone 16. Очікується, що новий смартфон буде оснащений графеновою системою охолодження, яка вирішуватиме проблеми, пов'язані з перегрівом.

Також нещодавно стало відомо, що в наступних поколіннях iPhone і Mac з'явиться "антишпигунський" дисплей.

Додамо також, що американська компанія Apple остаточно відмовилася від планів повернення сенсора Touch ID у своїх смартфонах iPhone.

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