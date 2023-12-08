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До 50 миллионов единиц в год. Apple планирует увеличить производство iPhone в Индии, - WSJ

Пятница 08 декабря 2023 09:58
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До 50 миллионов единиц в год. Apple планирует увеличить производство iPhone в Индии, - WSJ Фото: Apple планирует увеличить производство iPhone в Индии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Американская компания Apple планирует производить более 50 миллионов единиц смартфонов iPhone в Индии ежегодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным источников издания, компания и ее поставщики планируют производить более 50 млн. iPhone в Индии ежегодно в течение следующих двух-трех лет, после чего планируется производство дополнительных десятков миллионов единиц.

Если эти планы будут реализованы, на Индию придется четверть мирового производства iPhone, а в конце десятилетия эта доля увеличится. В то же время, Китай останется крупнейшим производителем iPhone.

Также ранее сообщалось, что ключевой поставщик для Apple - Foxconn - начинает производство iPhone 15 на заводе в Индии.

Другие новости компании Apple

Напомним, Apple планирует внедрить новаторскую технологию в свой будущий iPhone 16. Ожидается, что новый смартфон будет оснащен графеновой системой охлаждения, которая будет решать проблемы, связанные с перегревом.

Также недавно стало известно, что в следующих поколениях iPhone и Mac появится "антишпионский" дисплей.

Добавим также, что американская компания Apple окончательно отказалась от планов возвращения сенсора Touch ID в своих смартфонах iPhone.

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