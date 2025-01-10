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До 50%: які продукти найбільше подорожчали за 2024 рік

Україна, П'ятниця 10 січня 2025 15:53
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До 50%: які продукти найбільше подорожчали за 2024 рік Фото: Овочі подорожчали за рік в Україні на 50% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні в грудні 2024 року порівняно з груднем минулого року зросли на 14,1%. Не змінилися ціни тільки на цукор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за останній рік серед продуктів найбільше подорожчали овочі - на 48,3% і вершкове масло - на 33,9%.

Соняшникова олія подорожчала за рік на 20,9%, молоко - на 18,8, хліб - на 18,2%.

Ціни на фрукти зросли на 16,4%, на сир і м'який сир - на 16,2%, на хліб і хлібопродукти - на 14,8%, безалкогольні напої - на 13,2%, на яйця - на 13,1%,

Риба та продукти з риби подорожчали на 12,1%, макаронні вироби - на 10,8%, м'ясо та м'ясопродукти - на 3,1%.

Ціни на цукор не змінилися за рік.

До 50%: які продукти найбільше подорожчали за 2024 рік

Продуктова інфляція в Україні

За даними НБУ, продовольча інфляція стрімко прискорилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку і восени поточного року, що позначилося на врожайності, термінах дозрівання і якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед, на низці овочів і фруктів.

За даними продовольчого агентства ООН (ФАО), у грудні 2024 року світові оптові ціни на основні продукти харчування були на 6,7% вищими за своє значення роком раніше Наприкінці року міжнародні котирування на вершкове масло продемонстрували найбільше падіння, завершивши 14-місячну серію безперервного зростання через стриманий світовий попит і накопичені запаси.

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Інфляція в Україні Державна служба статистики
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