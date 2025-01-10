До 50%: какие продуты больше всего подорожали за 2024 год
Средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в декабре 2024 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 14,1%. Не изменились цены только на сахар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали овощи - на 48,3% и сливочное масло - на 33,9%.
Подсолнечное масло подорожало за год на 20,9%, молоко - на 18,8, хлеб - на 18,2%.
Цены на фрукты выросли на 16,4%, на сыр и творог - на 16,2%, на хлеб и хлебопродукты - на 14,8%, безалкогольные напитки - на 13,2%, на яйца - на 13,1%,
Рыба и продукты из рыбы подорожали на 12,1%, макаронные изделия - на 10,8%, мясо и мясопродукты - на 3,1%.
Цены на сахар не изменились за год.
Продуктовая инфляция в Украине
По данным НБУ, продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью текущего года, что сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, в первую очередь, ряде овощей и фруктов.
По данным продовольственного агентства ООН (ФАО), в декабре 2024 года мировые оптовые цены на основные продукты питания были на 6,7% выше своего значения годом ранее В конце года международные котировки на сливочное масло продемонстрировали самое большое падение, завершив 14-месячную серию непрерывного роста из-за сдержанного мирового спроса и накопленных запасов.