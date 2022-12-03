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У 50 деокупованих селах Херсонської області відновили газопостачання

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Київ, Субота 03 грудня 2022 15:26
У 50 деокупованих селах Херсонської області відновили газопостачання Фото: у 50 деокупованих селах Херсонської області відновили газопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У деокупованих районах Херсонської області подачу газу відновили у 50 населених пунктах із 86, які мають централізоване газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської міськради.

Станом на 3 грудня відновлюється газопостачання у Великій Олександрівці, Малій Олександрівці, Новодмитрівці та Високопілля Херсонської області.

Крім того, за 3 грудня відновлено електропостачання у селах Трифонівка та Долгове Бериславського району. В даний час відновлюється електропостачання Високопілля, Великої Олександрівки та Довгого.

Нагадаємо,у Херсоні до електропостачання підключили вже 75% міста. Світло вже має більш ніж 100 тисяч побутових споживачів.

Також Зеленський заявив, що звільнені від російських окупантів території України, зокрема Херсон та Херсонська область, з кожним днем все більше повертаються до нормального життя.

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