Вернуться в Украину готовы 50% мужчин призывного возраста, но есть условие, - Чернышов

Вернуться в Украину уже сейчас готовы 50% мужчин призывного возраста, если будет решен вопрос с бронированием. Основным сдерживающим фактором остается страх перед мобилизацией.

Об этом заявил министр национального единства Украины Алексей Черишов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание комитета Верховной Рады.

Алексей Чернышов сообщил, что половина мужчин призывного возраста, которые находятся за пределами Украины, готовы вернуться домой. Основным условием является урегулирование вопроса бронирования, ведь страх перед возможной мобилизацией пока остается сдерживающим фактором.

"50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, это так - как оно есть", - отметил Алексей Чернышов.

На заседании, которое состоялось 23 декабря, обсуждались также механизмы поддержки украинцев за рубежом. Вице-премьер подчеркнул, что будущие "Unity Hub", которые планируют создать за пределами Украины, должны стать центрами помощи для граждан. Они будут предоставлять услуги по трудоустройству в Украине, решение вопросов мобилизации и оформления военно-учетных документов.

Кроме этого, Чернышов отметил важность организации волонтерской деятельности украинцев за рубежом. "Unity Hub" будут способствовать координации помощи Вооруженным силам Украины, поддержке украинских общин, а также развитию культурных, образовательных и социальных инициатив.