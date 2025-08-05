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5 запитань, які варто поставити на першому побаченні: це розставить всі крапки над "і"

Вівторок 05 серпня 2025 20:20
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5 запитань, які варто поставити на першому побаченні: це розставить всі крапки над "і" Що запитати на першому побаченні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Віталій Курсік

Перше побачення - це як прогулянка мінним полем: хочеться справити враження, але не налякати; дізнатися більше, але не перетворити вечір на інтерв'ю або допит.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів лайф коуч Віталій Курсік.

Що варто спитати на першій зустрічі

За словами експерта, головне - щирий інтерес і вдало підібрані запитання. Вони повинні допомогти краще пізнати людину без тиску чи незручностей.

  • Що тебе зараз найбільше захоплює?

Таке питання відкриває шлях до щирої розмови про справжні інтереси та емоції. Водночас це показує, наскільки людині цікаво жити.

  • Як вигляд має твій ідеальний вихідний?

Це краще, ніж формальне "чим займаєшся у вільний час", бо дозволяє говорити про бажане, а не звітувати за будні.

  • Чим ти пишаєшся найбільше?

Замість змагання досягненнями - демонстрація поваги до історії людини та готовність слухати.

  • Що для тебе найважливіше в стосунках?

Питання глибоке, але потрібне. Відповідь може дати розуміння потенційної сумісності.

  • Яке питання тебе дратує на побаченнях?

Це несподівано і з гумором. Така репліка допоможе краще зрозуміти межі співрозмовниці.

Однак не перетворюйте побачення на співбесіду.

"Перше побачення - це не інтерв'ю, а можливість для емоційного контакту. І якщо вже ставити запитання, то ті, що відкривають справжню людину, а не маску", - наголошує Віталій Курсік.

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