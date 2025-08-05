5 запитань, які варто поставити на першому побаченні: це розставить всі крапки над "і"

Перше побачення - це як прогулянка мінним полем: хочеться справити враження, але не налякати; дізнатися більше, але не перетворити вечір на інтерв'ю або допит.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів лайф коуч Віталій Курсік.

Що варто спитати на першій зустрічі

За словами експерта, головне - щирий інтерес і вдало підібрані запитання. Вони повинні допомогти краще пізнати людину без тиску чи незручностей.

Що тебе зараз найбільше захоплює?

Таке питання відкриває шлях до щирої розмови про справжні інтереси та емоції. Водночас це показує, наскільки людині цікаво жити.

Як вигляд має твій ідеальний вихідний?

Це краще, ніж формальне "чим займаєшся у вільний час", бо дозволяє говорити про бажане, а не звітувати за будні.

Чим ти пишаєшся найбільше?

Замість змагання досягненнями - демонстрація поваги до історії людини та готовність слухати.

Що для тебе найважливіше в стосунках?

Питання глибоке, але потрібне. Відповідь може дати розуміння потенційної сумісності.

Яке питання тебе дратує на побаченнях?

Це несподівано і з гумором. Така репліка допоможе краще зрозуміти межі співрозмовниці.

Однак не перетворюйте побачення на співбесіду.

"Перше побачення - це не інтерв'ю, а можливість для емоційного контакту. І якщо вже ставити запитання, то ті, що відкривають справжню людину, а не маску", - наголошує Віталій Курсік.