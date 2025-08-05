5 запитань, які варто поставити на першому побаченні: це розставить всі крапки над "і"
Перше побачення - це як прогулянка мінним полем: хочеться справити враження, але не налякати; дізнатися більше, але не перетворити вечір на інтерв'ю або допит.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів лайф коуч Віталій Курсік.
Що варто спитати на першій зустрічі
За словами експерта, головне - щирий інтерес і вдало підібрані запитання. Вони повинні допомогти краще пізнати людину без тиску чи незручностей.
- Що тебе зараз найбільше захоплює?
Таке питання відкриває шлях до щирої розмови про справжні інтереси та емоції. Водночас це показує, наскільки людині цікаво жити.
- Як вигляд має твій ідеальний вихідний?
Це краще, ніж формальне "чим займаєшся у вільний час", бо дозволяє говорити про бажане, а не звітувати за будні.
- Чим ти пишаєшся найбільше?
Замість змагання досягненнями - демонстрація поваги до історії людини та готовність слухати.
- Що для тебе найважливіше в стосунках?
Питання глибоке, але потрібне. Відповідь може дати розуміння потенційної сумісності.
- Яке питання тебе дратує на побаченнях?
Це несподівано і з гумором. Така репліка допоможе краще зрозуміти межі співрозмовниці.
Однак не перетворюйте побачення на співбесіду.
"Перше побачення - це не інтерв'ю, а можливість для емоційного контакту. І якщо вже ставити запитання, то ті, що відкривають справжню людину, а не маску", - наголошує Віталій Курсік.
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