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5 вопросов, которые стоит задать на первом свидании: это расставит все точки над "і"

Вторник 05 августа 2025 20:20
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5 вопросов, которые стоит задать на первом свидании: это расставит все точки над "і" Что спросить на первом свидании (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Виталий Курсик

Первое свидание - это как прогулка по минному полю: хочется произвести впечатление, но не напугать; узнать больше, но не превратить вечер в интервью или допрос.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал лайф коуч Виталий Курсик.

Что стоит спросить на первой встрече

По словам эксперта, главное - искренний интерес и удачно подобранные вопросы. Они должны помочь лучше узнать человека без давления или неудобств.

  • Что тебя сейчас больше всего захватывает?

Такой вопрос открывает путь к искреннему разговору об истинных интересах и эмоциях. В то же время это показывает, насколько человеку интересно жить.

  • Как выглядит твой идеальный выходной?

Это лучше, чем формальное "чем занимаешься в свободное время", потому что позволяет говорить о желаемом, а не отчитываться за будни.

  • Чем ты гордишься больше всего?

Вместо соревнования достижениями - демонстрация уважения к истории человека и готовность слушать.

  • Что для тебя самое важное в отношениях?

Вопрос глубокий, но нужный. Ответ может дать понимание потенциальной совместимости.

  • Какой вопрос тебя раздражает на свиданиях?

Это неожиданно и с юмором. Такая реплика поможет лучше понять грани собеседницы.

Однако не превращайте свидание в собеседование.

"Первое свидание - это не интервью, а возможность для эмоционального контакта. И если уж задавать вопросы, то те, которые открывают настоящего человека, а не маску", - отмечает Виталий Курсик.

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