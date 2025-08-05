5 вопросов, которые стоит задать на первом свидании: это расставит все точки над "і"
Первое свидание - это как прогулка по минному полю: хочется произвести впечатление, но не напугать; узнать больше, но не превратить вечер в интервью или допрос.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал лайф коуч Виталий Курсик.
Что стоит спросить на первой встрече
По словам эксперта, главное - искренний интерес и удачно подобранные вопросы. Они должны помочь лучше узнать человека без давления или неудобств.
- Что тебя сейчас больше всего захватывает?
Такой вопрос открывает путь к искреннему разговору об истинных интересах и эмоциях. В то же время это показывает, насколько человеку интересно жить.
- Как выглядит твой идеальный выходной?
Это лучше, чем формальное "чем занимаешься в свободное время", потому что позволяет говорить о желаемом, а не отчитываться за будни.
- Чем ты гордишься больше всего?
Вместо соревнования достижениями - демонстрация уважения к истории человека и готовность слушать.
- Что для тебя самое важное в отношениях?
Вопрос глубокий, но нужный. Ответ может дать понимание потенциальной совместимости.
- Какой вопрос тебя раздражает на свиданиях?
Это неожиданно и с юмором. Такая реплика поможет лучше понять грани собеседницы.
Однако не превращайте свидание в собеседование.
"Первое свидание - это не интервью, а возможность для эмоционального контакта. И если уж задавать вопросы, то те, которые открывают настоящего человека, а не маску", - отмечает Виталий Курсик.
Вас также может заинтересовать:
- 5 тем, которые не стоит поднимать на первом свидании
- Как понять мужчину еще на первом свидании
- 5 романтических комедий, которые заставят смеяться до слез