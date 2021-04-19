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На 5 тысяч человек. В Британии состоится концерт без масок и дистанции

Автор: Даша Харченко

В Ливерпуле, Великобритания, 2 мая состоится концерт, на котором не будут требовать надевать маски и придерживаться социальной дистанции. На нем будут присутствовать пять тысяч зрителей.

Об этом сообщает DW.

Концерт с участием рок-группы Blossoms является частью пилотного проекта правительства Британии.

Обязательным условием для зрителей будет отрицательный тест на коронавирус. А после концерта всем сделают еще один тест на коронавирус.

"По словам министра культуры Великобритании Оливера Даудена, тестированияе на коронавирус является ключевым для возобновления проведения массовых мероприятий. В свою очередь, министр здравоохранения Мэтью Хэнкок заявил, что результаты пилотного проекта играют важную роль в концепции безопасности", - говорится в сообщении.

В то же время напомним, что в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией, который впервые обнаружили в Индии. На сегодня известно более 70 случаев заражения новым штаммом.

Также в Шотландии с 16 апреля карантин был смягчен - это раньше, чем ожидалось. В частности, отменены некоторые ограничения для внутренних поездок и встреч людей на открытом воздухе.

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