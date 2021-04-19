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На 5 тисяч осіб. В Британії відбудеться концерт без масок та дистанції

Автор: Даша Харченко

У Ліверпулі, Британія, 2 травня відбудеться концерт, на якому не вимагатимуть вдягати маски та дотримуватись соціальної дистанції. На ньому будуть присутні п'ять тисяч глядачів.

Про це повідомляє DW.

Концерт за участі рок-гурту Blossoms є частиною пілотного проекту уряду Британії.

Обов'язковою умовою для глядачів буде негативний тест на коронавірус. А після концерту всім зроблять ще один тест на коронавірус.

"За словами міністра культури Британії Олівера Даудена, тестування на коронавірус є ключовим для відновлення проведення масових заходів. Своєю чергою, міністр охорони здоров'я Метью Генкок заявив, що результати пілотного проєкту відіграють важливу роль у концепції безпеки", - йдеться в повідомленні.

Водночас нагадаємо, що у Великобританії виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією, який вперше виявили в Індії. На сьогодні відомо про понад 70 випадків зараження новим штамом.

Також у Шотландії з 16 квітня карантин був пом'якшений - це раніше, ніж очікувалося. Зокрема, скасовані деякі обмеження для внутрішніх поїздок та зустрічей людей на відкритому повітрі.

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