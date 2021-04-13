В Шотландии решили смягчить карантин раньше запланированного

В Шотландии с 16 апреля карантин будет смягчен раньше, чем ожидалось. В частности, будут отменены некоторые ограничения для внутренних поездок и встреч людей на открытом воздухе.

Об этом заявила 13 апреля первый министр Шотландии Никола Стерджен, передает Reuters .

Так, власти Шотландии разрешили на десять дней раньше запланированного встречи до шестерых человек из шести разных семей. Ранее были разрешены встречи до четырех человек с максимум двух семей.

По ее словам, людям будет разрешено путешествовать в любую точку Шотландии, чтобы иметь возможность увидеть родных и друзей. Ранее планировалось отменить такие карантинные ограничения 26 апреля.

Напомним, в Великобритании 12 апреля началось смягчение карантина. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал это важным шагом на пути к освобождению от ограничений пандемии COVID-19.

В стране отменили комендантский час, который действовал ранее. Также разрешено работать пабам и ресторанам на открытом воздухе. Открылись и некоторые магазины, разрешено работать салонам красоты и тренажерным залам.

Отметим, что бороться с коронавирусом Британии помогли жесткие ограничения и вакцинация. В стране вакцинировали почти половину взрослого населения, а карантин и жесткие меры изоляции снизили смертность более чем на 95%.

При этом в воскресенье зафиксировали всего 7 смертей от коронавируса. Это самый низкий показатель смертности с 14 сентября.

Ранее сообщалось, что Великобритания уже готовится к сезону путешествий.