ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Шотландии решили смягчить карантин раньше запланированного

Новина українською → Шотландия, Вторник 13 апреля 2021 17:03
В Шотландии решили смягчить карантин раньше запланированного Фото: в Британии начали смягчать карантин (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

В Шотландии с 16 апреля карантин будет смягчен раньше, чем ожидалось. В частности, будут отменены некоторые ограничения для внутренних поездок и встреч людей на открытом воздухе.

Об этом заявила 13 апреля первый министр Шотландии Никола Стерджен, передает Reuters.

По ее словам, людям будет разрешено путешествовать в любую точку Шотландии, чтобы иметь возможность увидеть родных и друзей. Ранее планировалось отменить такие карантинные ограничения 26 апреля.

Так, власти Шотландии разрешили на десять дней раньше запланированного встречи до шестерых человек из шести разных семей. Ранее были разрешены встречи до четырех человек с максимум двух семей.

Напомним, в Великобритании 12 апреля началось смягчение карантина. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал это важным шагом на пути к освобождению от ограничений пандемии COVID-19.

В стране отменили комендантский час, который действовал ранее. Также разрешено работать пабам и ресторанам на открытом воздухе. Открылись и некоторые магазины, разрешено работать салонам красоты и тренажерным залам.

Отметим, что бороться с коронавирусом Британии помогли жесткие ограничения и вакцинация. В стране вакцинировали почти половину взрослого населения, а карантин и жесткие меры изоляции снизили смертность более чем на 95%.

При этом в воскресенье зафиксировали всего 7 смертей от коронавируса. Это самый низкий показатель смертности с 14 сентября.

Ранее сообщалось, что Великобритания уже готовится к сезону путешествий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Великобритания
NEWS
Украина вышла на пик третьей волны коронавируса, - Степанов
Украина вышла на пик третьей волны коронавируса, - Степанов
DAILY
Олег Устенко: Последнее десятилетие олигархи ведут себя как международные инвесторы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Олег Устенко: Последнее десятилетие олигархи ведут себя как международные инвесторы