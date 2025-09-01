5 стильних "луків" колишньої Комарова, які вразять всіх: з сукнею, штанами чи спідницею

Олександра Кучеренко, колишня дружина телеведучого Дмитра Комарова, нерідко вражає стильними образами, які стають натхненням для модниць. І цього разу ведуча показала цілу серію "луків", які захочеться повторити вже зараз.
РБК-Україна з посиланням на Instagram Кучеренко розповідає, що носити цієї осені та які образи будуть виглядати на всі 100.
У довгій сукні з леопардовим принтом Олександра виглядає яскраво та жіночно. Багатоярусні волани створюють ефект руху, а сам принт додає характеру.
Леопард повернувся у моду, тож подібна сукня стане чудовим варіантом для літньої вечірки чи прогулянки. Можна її поєднувати з мінімалістичними аксесуарами - тоді образ виглядатиме дорого, а не перевантажено.
Другий образ - втілення ніжності. Білу спідницю-комбінацію Олександра поєднала з подовженим жакетом, підкресленим паском. Такий прийом додає фігурі витонченості та підкреслює талію.
Це універсальний варіант для ділової зустрічі чи виходу ввечері в ресторан. Важливий нюанс - взуття на підборах, яке візуально подовжує ноги та робить образ максимально вишуканим.
Не менш стильним вийшов і третій "лук". Класичні штани в тонку смужку Олександра доповнила білим топом і легкою курткою. Акцентом стали червоні лофери, які оживили весь сет.
Такий прийом (яскраве взуття до стриманого одягу) зараз у тренді. Він дозволяє виглядати стильно навіть у повсякденному аутфіті.
Для літньої прогулянки Олександра обрала легку смугасту сорочку oversize та штани-капрі. Поєднання смужки й білого низу завжди додає свіжості, а сама сорочка універсальна.
Її можна носити і з джинсами, і з шортами. Це ідеальний вибір для роботи та кожного дня, коли хочеться виглядати стильно без зайвих зусиль.
П’ятий образ доводить, що класика завжди виглядає виграшно. Твідовий жакет карамельного кольору Олександра поєднала з білою спідницею-міді та кроп-топом.
Це трендова комбінація, адже зараз дизайнери радять міксувати стримані речі з більш легкими. Образ вийшов елегантним, але водночас молодіжним, а білі туфлі завершили вишуканий сет.
Тваринний принт у новому прочитанні (леопард повертається в моду, зверніть увагу на цей тренд)
Багатошарові волани (акцент на об’ємі й легкості)
Білий total-look (завжди свіжо та вишукано)
Яскраве взуття до базових речей (найпростіший спосіб освіжити гардероб)
Твідовий жакет (вічна класика, яка пасує всім).
