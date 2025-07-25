5 щоденних звичок для вічної молодості без дорогих процедур

Одна з провідних представниць біохакінгу - 47-річна Давінія Тейлор ділиться своїми п'ятьма головними секретами краси, які сприяють сяючій шкірі, міцному волоссю та тривалій життєвій силі.

Ось п'ять біохакерських секретів краси від Тейлор, які ви можете використовувати, щоб виглядати сяюче та молодо з віком.

Пріоритет - якісний сон

"Достатня кількість якісного сну є ключовою для шкіри, настрою та гормонального балансу", - каже Тейлор.

Вона використовує Oura Ring, носимий трекер сну, щоб відстежувати свій відпочинок та відповідно коригувати свій режим. Дослідження підтверджують її слова: постійний, відновлювальний сон підтримує вироблення колагену та знижує рівень кортизолу, гормону стресу, пов'язаного з передчасним старінням.

Добавки з кремнієм та колагеном

Для здорової шкіри, волосся та нігтів Тейлор рекомендує добавку кремнію для посилення вироблення колагену.

Вона поєднує його з 40 грамами бичачого колагену щодня, який може допомогти покращити еластичність шкіри, здоров'я суглобів та кишківника. І хоча це популярно, вона каже, що відмовляється від морського колагену.

Звісно, перш ніж починати приймати будь-які нові добавки, вкрай важливо спочатку проконсультуватися з лікарем. Він або вона можуть підтвердити, що їх безпечно використовувати, і що вони не взаємодіятимуть з будь-якими вашими поточними ліками.

Більше натуральних жирів - і менше цукру

Тейлор живить своє тіло здоровими жирами, щоб підтримувати свій молодий вигляд та боротися з ознаками старіння.

"Олія з оливок, масло від корів трав'яного відгодовування та жирне м'ясо підтримують вироблення гормонів", - каже вона.

Водночас, відмова від цукру та рафінованих вуглеводів допомагає запобігти зморшкам та запаленням. Це означає відмову від більшості оброблених та упакованих продуктів, які повні прихованих цукрів, а також білого хліба, злаків, газованих напоїв та цукерок.

Насолоджуйтесь ранковим сонячним світлом

Один з найпростіших та найпотужніших хаків, який ви можете зробити, щоб виглядати молодше? Вийдіть на вулицю на десять хвилин під сонячне світло перш за все.

"Ранкове світло налаштовує ваш циркадний ритм, підвищуючи енергію та допомагаючи вам краще спати вночі. Навіть 10 хвилин на вулиці можуть мати велике значення", - каже експертка.

Загалом, слухайте своє тіло

Хоча ці поради з біохакінгу краси є передовими технологіями, вони підтверджені наукою, щоб допомогти боротися з ознаками часу. Відстеження сну, здорове харчування та отримання природних вітамінів та мінералів можуть підтримувати ваше тіло зсередини, допомагаючи вам виглядати та почуватися краще в цілому.

Почніть з малого, будьте послідовними, і ви можете виявити, що сяйво, за яким ви гналися, зрештою, не походить з пляшки.