5 ежедневных привычек для вечной молодости без дорогих процедур

Одна из ведущих представительниц биохакинга - 47-летняя Давиния Тейлор делится своими пятью главными секретами красоты, которые способствуют сияющей коже, крепким волосам и длительной жизненной силе.

Вот пять биохакерских секретов красоты от Тейлор, которые вы можете использовать, чтобы выглядеть сияюще и молодо с возрастом.

Приоритет - качественный сон

"Достаточное количество качественного сна является ключевым для кожи, настроения и гормонального баланса", - говорит Тейлор.

Она использует Oura Ring, носимый трекер сна, чтобы отслеживать свой отдых и соответственно корректировать свой режим. Исследования подтверждают её слова: постоянный, восстановительный сон поддерживает выработку коллагена и снижает уровень кортизола, гормона стресса, связанного с преждевременным старением.

Добавки с кремнием и коллагеном

Для здоровой кожи, волос и ногтей Тейлор рекомендует добавку кремния для усиления выработки коллагена.

Она сочетает его с 40 граммами бычьего коллагена ежедневно, который может помочь улучшить эластичность кожи, здоровье суставов и кишечника. И хотя это популярно, она говорит, что отказывается от морского коллагена.

Конечно, прежде чем начинать принимать любые новые добавки, крайне важно сначала проконсультироваться с врачом. Он или она могут подтвердить, что их безопасно использовать, и что они не будут взаимодействовать с любыми вашими текущими лекарствами.

Больше натуральных жиров - и меньше сахара

Тейлор питает свое тело здоровыми жирами, чтобы поддерживать свой молодой вид и бороться с признаками старения.

"Масло из оливок, масло от коров травяного откорма и жирное мясо поддерживают выработку гормонов", - говорит она.

В то же время, отказ от сахара и рафинированных углеводов помогает предотвратить морщины и воспаления. Это означает отказ от большинства обработанных и упакованных продуктов, которые полны скрытых сахаров, а также белого хлеба, злаков, газированных напитков и конфет.

Наслаждайтесь утренним солнечным светом

Один из самых простых и мощных хаков, который вы можете сделать, чтобы выглядеть моложе? Выйдите на улицу на десять минут под солнечный свет прежде всего.

"Утренний свет настраивает ваш циркадный ритм, повышая энергию и помогая вам лучше спать ночью. Даже 10 минут на улице могут иметь большое значение", - говорит эксперт.

В общем, слушайте свое тело

Хотя эти советы по биохакингу красоты являются передовыми технологиями, они подтверждены наукой, чтобы помочь бороться с признаками времени. Отслеживание сна, здоровое питание и получение природных витаминов и минералов могут поддерживать ваше тело изнутри, помогая вам выглядеть и чувствовать себя лучше в целом.

Начните с малого, будьте последовательными, и вы можете обнаружить, что сияние, за которым вы гнались, в конце концов, не происходит из бутылки.