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До 5 років включно: "Укрзалізниця" уточнила правила проїзду хлопчиків у жіночих вагонах

22:30 27.08.2026 Чт
2 хв
Які винятки для хлопчиків і що потрібно мати з собою?
aimg Сергій Козачук
Фото: жіночий вагон "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У жіночих вагонах "Укрзалізниці" дозволили проїзд хлопчикам віком до 5 років включно. Для старших дітей діють стандартні правила проїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Головне

Хто може їхати: жінки, дівчата будь-якого віку та хлопчики до 5 років включно.

Правила для хлопчиків: хлопці від 6 років мають подорожувати лише у звичайних (змішаних) вагонах.

Документи: для дітей обов’язково мати свідоцтво про народження (оригінал або в "Дії").

Оплата: діти до 5 років їдуть безкоштовно без окремого місця, для дітей від 6 до 13 років діє знижка 25% на квиток.

Хто може подорожувати у жіночому вагоні

Жіночі вагони призначені підвищити рівень безпеки та комфорту пасажирок. Купувати квитки у такі вагони мають право лише особи жіночої статі.

Право на проїзд у спеціалізованих купе мають:

  • жінки та дівчата будь-якого віку;
  • діти жіночої статі (до 5 років - безкоштовно без окремого місця, від 6 до 13 років - за дитячим квитком зі знижкою 25%);
  • хлопчики віком до 5 років включно (безкоштовно без надання окремого місця).

Хлопчики, яким виповнилося 6 років і більше, мають подорожувати виключно у звичайних (змішаних) вагонах.

Для проїзду з дитиною обов'язково потрібно мати з собою оригінал свідоцтва про народження або цифровий документ у застосунку "Дія".

Правила проїзду та перевезення тварин

Перевезення домашніх улюбленців у жіночих вагонах здійснюється за тими ж правилами, що й у звичайних.

У компанії зазначають, що кількість місць у таких вагонах обмежена. У разі форс-мажору або вимушеної заміни вагона пересадка саме в жіноче купе не гарантується.

Жіночі вагони в Україні курсують у складі цілої низки пасажирських поїздів.

Зокрема, спецвагони доступні у потягах напрямків Київ - Ужгород, Запоріжжя - Ужгород, Дніпро - Трускавець, Одеса - Рахів, Київ - Рахів, Львів - Харків, Львів - Одеса та інших популярних маршрутах.

Продаж проїзних документів регулюється Правилами перевезення пасажирів залізничним транспортом України.

Розширення мережі жіночих вагонів

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" активно розширює мережу жіночих вагонів у пасажирських поїздах через високий попит з боку пасажирок. Зокрема, з 1 травня такі купе додадуть ще на трьох популярних маршрутах.

Крім того, залізничний перевізник коригує роботу інфраструктури в умовах непередбачуваних обставин.

Під час масованих атак або підвищеної повітряної загрози, коли відбуваються зміщення в графіках руху поїздів, усі платні зали очікування на вокзалах роблять безкоштовними, а пасажирам надають безкоштовний гарячий чай.

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