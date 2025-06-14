5 ледачих рецептів, які можна приготувати на автопілоті

Коли немає сил та настрою стояти біля плити, а їсти все ж хочеться, то на допомогу приходять прості та швидкі рецепти. Без складних інгредієнтів і годин на приготування - лише мінімум зусиль і максимум смаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Шаєвської
Інгредієнти:
Спочатку потрібно виделкою збити яйце, вилити його на сковорідку та
зверху покласти лаваш. Після того, як він трішки підрум'яниться, переверніть, додайте начинку та загорніть.
Страва виходить ситною та готується дуже швидко.
Список інгредієнтів:
Підсмажте хліб на сковорідці або в тостері. Покладіть авокадо, зверху додайте яйце, порізані овочі, зелень, лимонний сік, щіпку солі та перцю.
Це страва-баланс, адже містить білок, жири, клітковина й свіжість. Це ідеальна страва на сніданок чи легку вечерю.
Інгредієнти:
Все потрібно змішати і залишити у холодильнику на 30 хв (або на ніч).
В результаті ви отримаєте ситний перекус без цукру.
Інгредієнти:
На початку варто підтушкувати овочі на оливковій олії. Після цього вбийте яйце
і протушкуйте ще 2-3 хв.
В результаті ви отримаєте легкий, поживний обід, який відновлює сили.
Список інгредієнтів:
Все потрібно порізати та змішати разом. Страву можна їсти теплою і холодною.
"Проста страва, яка виглядає як з кафе - ідеально для вечері", - додала експерт.
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