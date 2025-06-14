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5 ленивых рецептов, которые можно приготовить на автопилоте

Рецепты вкусных блюд, которые занимают минимум времени на приготовление (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Когда нет сил и настроения стоять у плиты, а есть все же хочется, то на помощь приходят простые и быстрые рецепты. Без сложных ингредиентов и часов на приготовление - только минимум усилий и максимум вкуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Шаевской.

Яичный ролл из лаваша

Ингредиенты:

  • яйцо - 1 шт.
  • лаваш - 1 шт.
  • зелень
  • кусочек сыра
  • вареная курица - на свой вкус

Сначала нужно вилкой взбить яйцо, вылить его на сковородку и
сверху положить лаваш. После того, как он немного подрумянится, переверните, добавьте начинку и заверните.

Блюдо получается сытным и готовится очень быстро.

Ролл из лаваша и сыром (фото: Freepik)

Тост с авокадо и яйцом

Список ингредиентов:

  • цельнозерновой хлеб
  • авокадо - 1/2
  • яйцо (вареное, пашот или жареное без масла)
  • огурец, помидор, руккола или шпинат

Поджарьте хлеб на сковородке или в тостере. Положите авокадо, сверху добавьте яйцо, порезанные овощи, зелень, лимонный сок, щепотку соли и перца.

Это блюдо-баланс, ведь содержит белок, жиры, клетчатка и свежесть. Это идеальное блюдо на завтрак или легкий ужин.

Тост с авокадо и яйцом (фото: Freepik)

Йогуртовый чиа-десерт

Ингредиенты:

  • 150 г натурального йогурта
  • 1 ст. л семян чиа
  • фрукты, ягоды и орехи - по желанию

Все нужно смешать и оставить в холодильнике на 30 мин (или на ночь).

В результате вы получите сытный перекус без сахара.

Йогуртовый чиа-десерт (фото: Freepik)

Зеленое тушеное рагу с яйцом

Ингредиенты:

  • замороженные или свежие овощи (брокколи, шпинат, кабачок и зеленый горошек)
  • яйцо - 1 шт.
  • оливковое масло, травы и лимонный сок

В начале стоит потушить овощи на оливковом масле. После этого вбейте яйцо
и протушите еще 2-3 мин.

В результате вы получите легкий, питательный обед, который восстанавливает силы.

Рагу с овощами (фото: Freepik)

Запеченный картофель с овощами

Список ингредиентов:

  • картофель (запеченный в мундире или частичками)
  • вареное яйцо
  • огурец
  • помидор
  • зелень
  • греческий йогурт - 1 с.л

Все нужно порезать и смешать вместе. Блюдо можно есть теплым и холодным.

"Простое блюдо, которое выглядит как из кафе - идеально для ужина", - добавила эксперт.

Картофель с овощами (иллюстративное фото: Freepik)

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