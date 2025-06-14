5 ленивых рецептов, которые можно приготовить на автопилоте

Когда нет сил и настроения стоять у плиты, а есть все же хочется, то на помощь приходят простые и быстрые рецепты. Без сложных ингредиентов и часов на приготовление - только минимум усилий и максимум вкуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Шаевской.
Ингредиенты:
Сначала нужно вилкой взбить яйцо, вылить его на сковородку и
сверху положить лаваш. После того, как он немного подрумянится, переверните, добавьте начинку и заверните.
Блюдо получается сытным и готовится очень быстро.
Список ингредиентов:
Поджарьте хлеб на сковородке или в тостере. Положите авокадо, сверху добавьте яйцо, порезанные овощи, зелень, лимонный сок, щепотку соли и перца.
Это блюдо-баланс, ведь содержит белок, жиры, клетчатка и свежесть. Это идеальное блюдо на завтрак или легкий ужин.
Ингредиенты:
Все нужно смешать и оставить в холодильнике на 30 мин (или на ночь).
В результате вы получите сытный перекус без сахара.
Ингредиенты:
В начале стоит потушить овощи на оливковом масле. После этого вбейте яйцо
и протушите еще 2-3 мин.
В результате вы получите легкий, питательный обед, который восстанавливает силы.
Список ингредиентов:
Все нужно порезать и смешать вместе. Блюдо можно есть теплым и холодным.
"Простое блюдо, которое выглядит как из кафе - идеально для ужина", - добавила эксперт.
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