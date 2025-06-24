Ось що лікарі ніколи не зроблять влітку у спеку: це шкодить здоров'ю!

Не уникають перевірки температури повітря

Лікар Мартіна Хюкер розповіла, що ви можете подивитися на УФ-індекс та тепловий індекс.

При високій температурі повітря тіло швидше втрачає здатність охолоджуватися, особливо під прямим сонцем. Це може призвести до теплового удару, зневоднення та втрати свідомості.

Знаючи температуру, легше підібрати відповідний одяг - світлий, вільний, дихаючий. А також не забути сонцезахисний крем, капелюх, окуляри.

У спеку тіло інтенсивніше втрачає вологу, тому важливо мати з собою воду. Перевірка температури допоможе заздалегідь підготуватись і уникнути зневоднення.

Не доводять організм до зневоднення

Під час перебування на вулиці у дуже спекотний день важливо мати під рукою воду. Якщо ви багато потієте, то втрачаєте більше, ніж просто воду, а й натрій, калій, хлорид, магній. Ви можете отримати багато електролітів з їжі.

Навіть легке зневоднення (втрата 1–2% рідини) може викликати:

головний біль

сонливість

погіршення концентрації

запаморочення

Недостатній рівень води знижує обмін речовин, уповільнює функції м’язів - з’являється слабкість, млявість, дратівливість.

На сонці шкіра швидко висушується - виникає лущення, стягнутість та прискорюється старіння.

Не використовують алкоголь, щоб втамувати спрагу

Доктор Джон Шуманн сказав, що алкоголь має сечогінний ефект - він стимулює виведення рідини з організму. Це призводить до зневоднення, а не втамування спраги.

Також алкоголь розширює судини, через що тіло швидше втрачає тепло. У спеку це може призвести до перегрівання, теплового удару або гіпотермії, якщо різко охолоне.

Під час спеки організм і так втрачає багато рідини через піт. Алкоголь посилює цей процес, що може закінчитись тепловим виснаженням або втратою свідомості.

Не залишаються надворі в найспекотнішу пору доби

У найспекотнішу частину дня влітку - зазвичай з 11:00 до 16:00 - варто уникати перебування на вулиці з кількох важливих причин.

Під прямим сонцем тіло не встигає охолоджуватись, а тривале перебування на сонці може призвести до:

головного болю

запаморочення

слабкості

нудоти або навіть втрати свідомості

У цей період ультрафіолетове випромінювання найсильніше. Навіть 15-20 хвилин без захисту можуть спричинити сонячні опіки, особливо у людей зі світлою шкірою.

Ніколи не відмовляються від сонцезахисного крему

Сонце викликає фотостаріння: з’являються зморшки, пігментні плями, втрата пружності. Захист шкіри за допомогою SPF допомагає зберегти її молодою.

Навіть у хмарну погоду потрібен крем. Все тому, що до 80% УФ-променів проходить через хмари, тому шкіра все одно піддається впливу

Сонцезахисний крем - це не косметика, а необхідний щоденний засіб захисту. Його регулярне використання знижує ризик небезпечних захворювань, зберігає молодість і здоров’я шкіри.