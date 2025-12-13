5 ранкових звичок, які порушують сон ввечері

Пити забагато кофеїну

Вживання занадто великої кількості кофеїну вранці може порушити весь режим сну.

За даними Cleveland clinic, більшість здорових дорослих можуть безпечно споживати до 400 міліграмів кофеїну на день. Це еквівалентно приблизно чотирьом чашкам завареної кави або двом енергетичним напоям.

Рівень кофеїну в енергетичних напоях може сильно відрізнятися, і існують серйозні побоювання щодо їхнього потенційного впливу на організм.

Ефект від кофеїну зазвичай починається протягом 15 хвилин і досягає піка приблизно через годину.

Через шість годин після вживання кофеїну половина його все ще залишається в організмі. Повне виведення з кровотоку може зайняти до 10 годин.

Деякі люди особливо чутливі до кофеїну. Тож спробуйте трохи скоротити його споживання, щоб побачити, як це вплине на здатність отримувати достатню кількість.

Прокидатись щодня в різний час

Варто встановити стандартний час пробудження та дотримуватися навіть у вихідні.

Нерегулярний графік сну також може підвищити запалення та ризик депресії.

З іншого боку, надолуження сну у вихідні може бути корисним, особливо якщо у вас великий дефіцит сну. Однак намагайтеся не робити це постійним явищем.

Дефіцит природного світла

Сон регулюється циркадними ритмами, які впливають на все: від регуляції гормонів до температури тіла. Сонячний цикл має величезний вплив на ці ритми щодня.

Згідно з Центрами контролю та профілактики захворювань, циркадний годинник тіла найбільш чутливий до світла, починаючи приблизно за дві години до звичайного часу сну та триваючи протягом усієї ночі.

Вплив світла в ці періоди вплине на те, коли організм природним чином засинає. Тому перебування під великою кількістю яскравого світла вранці може допомогти лягати спати раніше. До вечора ви відчуєте сонливість і будете готові до відпочинку.

Не складання списку справ

Створення списку справ - це один із найефективніших способів не збитися з плану протягом дня. Це також може бути способом боротьби з тривогою, яка часто підкрадається перед сном і ускладнює засинання.

Користування телефоном вранці

Екрани смартфонів випромінюють короткохвильове світло, особливо синього спектра. Воно пригнічує вироблення мелатоніну - гормону, який сигналізує організму про готовність до сну.

Листання новин, соцмереж або електронної пошти запускає адреналін і кортизол - гормони стресу та активності. Це підвищує загальний рівень збудження мозку. Вечірнє засинання стає складнішим, бо мозок залишається у стані готовності до активності.