Не чекайте осені: 5 протизапальних продуктів, якими варто запастися вже зараз

Полуниця

Дієтолог Теммі Браун зазначає, що полуниця багата на поліфеноли, які захищають організм від зовнішнього втручання, яке може виникнути через стрес, забруднення або навіть старіння.

Дослідження показало, що щоденне споживання полуниці протягом 4 тижнів пов'язане зі значним покращенням біомаркерів запалення та антиоксидантного статусу.

Спробуйте додати полуницю до йогурту, вівсянки, смузі або салату.

Волоські горіхи

Волоські горіхи є одними з найбільш протизапальних горіхів, які варто їсти, завдяки їхньому поєднанню омега-3 альфа-ліноленової кислоти (АЛК), клітковини та поліфенолів.

АЛК може зменшити вироблення маркерів запалення та захистити клітини від окислювального пошкодження.

Крім того, коли волоські горіхи перетравлюються, їхні поліфеноли перетворюються кишковою мікробіотою на уролітини - сполуки, які зменшують запалення та підтримують метаболічне здоров'я.

Такі горіхи неймовірно універсальні, що дозволяє легко включити їх у свій щоденний раціон.

Окра

Окра (також відома як бамія) - це низькокалорійний овоч, багатий на вітаміни, мінерали та корисні рослинні сполуки.

Містить багато клітковини, яка сприяє здоровому травленню, запобігає закрепам і підтримує мікрофлору кишечника.

Хоча окру часто недооцінюють через її часом слизьку текстуру, вона неймовірно поживна. Багата на вітаміни А та С, антиоксиданти та магній, окра містить багато речовин, які можуть допомогти зменшити запалення.

Вітамін А підтримує імунну систему та допомагає підтримувати здоров'я тканин, а вітамін С діє як потужний антиоксидант, який нейтралізовує шкідливі вільні радикали.

Магній також важливий для боротьби з хронічним запаленням, оскільки допомагає регулювати запальні реакції. Разом ці поживні речовини працюють у клітинах, зменшуючи оксидативний стрес та підтримуючи загальне здоров'я клітин.

Лосось

Лосось є чудовим джерелом ЕПК та ДГК - двох типів омега-3 жирних кислот, відомих своєю здатністю зменшувати запалення в організмі. Ці корисні жири діють, перешкоджаючи виробленню запалень.

Вони також допомагають регулювати реакцію імунної системи на стрес або травми. Для ідеальної легкої та корисної літньої вечері подавайте філе лосося на грилі із салатом зі свіжих огірків та помідорів.

Сливи

Сливи мають солодкий та приємно терпкий смак, а також щедру дозу протизапальних сполук. Кісточкові фрукти, такі як сливи, багаті на антиоксиданти, клітковину та фенольні сполуки, які пов'язані з протизапальною дією.

Було показано, що ці сполуки допомагають регулювати запальну реакцію організму, пригнічуючи прозапальні цитокіни та ферменти, які можуть сприяти оксидативному стресу.