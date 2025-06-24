5 повсякденних звичок, які тихо шкодять вашому серцю: і це не їжа

Сидячий спосіб життя

"Малорухливий спосіб життя може призвести до збільшення ваги, високого рівня холестерину та підвищеного кров'яного тиску, що все разом збільшує ризик серцево-судинних захворювань", - попереджає кардіолог Бройд.

Він наголошує, що регулярні фізичні навантаження є вирішальними для здоров'я серця.

Немає потреби змушувати себе ходити в спортзал щодня – просто почніть з маленьких кроків.

"Почніть з простих занять, таких як ходьба, розтяжка або використання стаціонарного велосипеда. Навіть короткі періоди активності, такі як 10-хвилинні прогулянки, з часом можуть накопичуватися та поступово підвищувати вашу витривалість", - каже фахівець.

Хронічний стрес

Хронічний стрес, що спричинений вимогливою роботою або сімейними проблемами може сприяти проблемам із серцем, стверджує кардіолог.

"Тривалий стрес може негативно впливати на серце, підвищуючи кров'яний тиск та збільшуючи ризик серцевого нападу або інсульту", - пояснює Бройд.

"Стрес також заохочує нездорові механізми подолання, такі як переїдання або куріння. Хронічний робочий стрес може підвищити кров'яний тиск, призвести до поганих харчових звичок та порушити сон, що з часом може зашкодити здоров'ю серця", - додає експерт.

Отже, дуже важливо мати ефективні стратегії управління стресом. Регулярна фізична активність, така як ходьба, йога або вправи, може допомогти вивільнити накопичену напругу та покращити настрій, підвищуючи ендорфіни.

Недостатній пріоритет сну

Недосипання або погана якість сну можуть підвищити кров'яний тиск, сприяти ожирінню та порушувати природні процеси відновлення організму.

Розлади сну, такі як апное уві сні, також можуть значно впливати на здоров'я серця".

Для сприяння природному, повноцінному сну кардіолог рекомендує встановити послідовний графік сну. Лягайте спати та прокидайтеся в один і той же час щодня, навіть у вихідні.

Це допомагає регулювати внутрішній годинник вашого тіла та сприяє більш послідовному режиму сну. Займайтеся заспокійливими справами перед сном, такими як читання, і уникайте стимулюючих занять, таких як перегляд інтенсивних телепередач".

Також намагайтеся уникати надмірного споживання кофеїну, нікотину та/або алкоголю ввечері.

Недостатня кількість сонячного світла

"Нестача сонячного світла може призвести до дефіциту вітаміну D, який пов'язаний з вищим кров'яним тиском, запаленням та підвищеним ризиком серцевих захворювань", - каже Бройд.

Безпечне перебування на сонці або прийом добавок можуть допомогти підтримувати здоров'я серця.

Це особливо важливо в зимові місяці, тому обов'язково скористайтеся перервами на роботі, щоб вийти на вулицю.

Якщо ви працюєте або навчаєтесь в приміщенні, робіть короткі перерви, щоб вийти на вулицю та погрітися на сонці.

Намагайтеся бувати на вулиці принаймні 15-30 хвилин щодня, особливо вранці, коли сонце менш агресивне. Гуляйте, сидіть у парку або насолоджуйтеся активним відпочинком, таким як садівництво, вигул собаки або навіть обід на свіжому повітрі.

Соціальна ізоляція

"Соціальна ізоляція або відчуття самотності можуть підвищити ризик серцевих захворювань", – говорить кардіолог.

Дослідження показали, що самотність може викликати стрес, підвищити кров'яний тиск та негативно вплинути на функцію імунної системи, що все разом може зашкодити здоров'ю серця.