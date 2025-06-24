5 повседневных привычек, которые тихо вредят вашему сердцу: и это не еда

Сидячий образ жизни

"Малоподвижный образ жизни может привести к увеличению веса, высокому уровню холестерина и повышенному кровяному давлению, что все вместе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний", - предупреждает кардиолог Бройд.

Он отмечает, что регулярные физические нагрузки являются решающими для здоровья сердца.

Нет необходимости заставлять себя ходить в спортзал каждый день - просто начните с маленьких шагов.

"Начните с простых занятий, таких как ходьба, растяжка или использование стационарного велосипеда. Даже короткие периоды активности, такие как 10-минутные прогулки, со временем могут накапливаться и постепенно повышать вашу выносливость", - говорит специалист.

Хронический стресс

Хронический стресс , который вызван требовательной работой или семейными проблемами может способствовать проблемам с сердцем, утверждает кардиолог.

"Длительный стресс может негативно влиять на сердце, повышая кровяное давление и увеличивая риск сердечного приступа или инсульта", - объясняет Бройд.

"Стресс также поощряет нездоровые механизмы преодоления, такие как переедание или курение. Хронический рабочий стресс может повысить кровяное давление, привести к плохим пищевым привычкам и нарушить сон, что со временем может навредить здоровью сердца", - добавляет эксперт.

Следовательно, очень важно иметь эффективные стратегии управления стрессом. Регулярная физическая активность, такая как ходьба, йога или упражнения, может помочь высвободить накопленное напряжение и улучшить настроение, повышая эндорфины.

Недостаточный приоритет сна

Недосыпание или плохое качество сна могут повысить кровяное давление, способствовать ожирению и нарушать естественные процессы восстановления организма.

Расстройства сна, такие как апноэ во сне, также могут значительно влиять на здоровье сердца".

Для содействия естественному, полноценному сну кардиолог рекомендует установить последовательный график сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные.

Это помогает регулировать внутренние часы вашего тела и способствует более последовательному режиму сна. Занимайтесь успокаивающими делами перед сном, такими как чтение, и избегайте стимулирующих занятий, таких как просмотр интенсивных телепередач".

Также старайтесь избегать чрезмерного потребления кофеина, никотина и/или алкоголя вечером.

Недостаточное количество солнечного света

"Недостаток солнечного света может привести к дефициту витамина D, который связан с более высоким кровяным давлением, воспалением и повышенным риском сердечных заболеваний", - говорит Бройд.

Безопасное пребывание на солнце или прием добавок могут помочь поддерживать здоровье сердца.

Это особенно важно в зимние месяцы, поэтому обязательно воспользуйтесь перерывами на работе, чтобы выйти на улицу.

Если вы работаете или учитесь в помещении, делайте короткие перерывы, чтобы выйти на улицу и погреться на солнце.

Старайтесь бывать на улице по крайней мере 15-30 минут ежедневно, особенно утром, когда солнце менее агрессивное. Гуляйте, сидите в парке или наслаждайтесь активным отдыхом, таким как садоводство, выгул собаки или даже обед на свежем воздухе.

Социальная изоляция

"Социальная изоляция или чувство одиночества могут повысить риск сердечных заболеваний", - говорит кардиолог.

Исследования показали, что одиночество может вызвать стресс, повысить кровяное давление и негативно повлиять на функцию иммунной системы, что все вместе может навредить здоровью сердца.