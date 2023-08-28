5 помилкових суджень про безпліддя, які давно спростовані лікарями

Кожен, хто стикався з проблемами зачаття, обов'язково стикався і з міфами про безпліддя та його лікування. Наприклад, з історією про пару, яка ніяк не могла зачати дитину, а потім раптово без будь-якого лікарського втручання настала вагітність. Або з рекомендаціями після статевого акту полежати з піднятими вгору ногами. Репродуктологи зібрали сім найпоширеніших міфів та спростували їх.

Не можете завагітніти? Просто розслабтеся, і все станеться

Одним із чинників безплідності є стрес. Жіноча репродуктивна система дуже чуйно реагує на все, що відбувається, зокрема на неї впливає психоемоційний стан жінки. Але це зовсім не означає, що сьогодні ви засмучені, тому не завагітнієте, а завтра веселі, й все вийде. Стрес — це не просто напруження, він запускає каскад реакцій, серед яких гормональні та імунні, які й призводять до проблем. Тому позбутися безплідності, якщо просто розслабитися або налаштуватися на позитив, неможливо. Це не кажучи вже про те, що, крім стресу, є й безліч інших причин. Безпліддя — це серйозний розлад, який потребує лікування.

Потрібно більше старатися

Це деструктивна порада, яка лише бентежить пари, бо звинувачує їх у тому, що вони недостатньо гарні у своїх спробах. З іншого боку, це й не відповідає дійсності. Як ми всі знаємо, часто для зачаття зовсім не потрібно старатися — докази цього є в оточенні кожної людини. Надмірні зусилля в спробах зачати дитину можуть знищити спонтанність і вбити романтику інтимних відносин, перетворити їх на обов'язок, який рано чи пізно неодмінно стане тяжким. Зрештою сім'я опиниться під загрозою розпаду — кому потрібні такі старання? Якщо рік-два регулярного статевого життя без контрацепції не призвели до вагітності, потрібно звернутися до лікаря, а не «більше старатися».

Вік впливає на жінок, а чоловік у будь-якому віці зберігає фертильність

Цю думку породили глянцеві журнали та їхній інтернетний еквівалент, які часто публікують фотографії знаменитостей, які стали молодими батьками в літньому, а іноді й похилому віці. Насправді зовсім невеликий відсоток чоловіків зберігає фертильність у похилому віці. У більшості після 40 років відзначається зниження рухливості сперматозоїдів, зменшення їх кількості, зменшується об'єм сперми. Після 50 років до цього додається природне зниження лібідо. Що стосується батьківства літніх чоловіків, то штучне запліднення, ціна якого для знаменитостей не дуже висока, досить ефективне й для них, і для жінок. Наприклад, Ераматті Мангама з Індії народила в 73 роки, та ще й близнюків. Але суспільство, яке вважає дуже пізнє батьківство чоловічою доблестю, зовсім не так тепло відноситься до дуже пізнього материнства. Тому воно менш популярне, знамениті жінки ним не хизуються і здається, що літні чоловіки усі фертильні майже до глибокої старості.

Якщо у вас є дитина, ви не можете бути безплідними

Безпліддя зовсім не обов'язково вроджене. Навпаки, здебільшого це набутий стан. А придбати його можна практично у будь-якому віці. Навіть після того, як народилася дитина або декілька. Тому, підозрюючи безпліддя, лікарі завжди обстежують обох партнерів незалежно від того, є в них діти чи ні. Наявність дітей дає змогу лише виключити деякі можливі причини, не більш.

Загальний стан здоров'я не впливає на здатність мати дітей

Безпліддя може бути спричинене лише порушеннями у репродуктивній сфері, вважає досить багато людей. Насправді ні. Безліч інших захворювань може призводити до проблем із фертильністю, від цукрового діабету до патологій щитоподібної залози. Тому пошук причин безплідності може бути довгим і, на жаль, навіть не завжди успішним.

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Автор: Багатько Ольга Володимирівна – акушер-гінеколог, репродуктолог.