5 ошибочных суждений о бесплодии, давно опровергнутых врачами

Каждый, кто сталкивался с проблемами зачатия, обязательно сталкивался и с мифами о бесплодии и их лечении. Например, с историей о паре, которая никак не могла зачать ребенка, а затем внезапно без какого-либо врачебного вмешательства наступила беременность. Или с рекомендациями после полового акта полежать с приподнятыми вверх ногами. Репродуктологи собрали семь самых распространенных мифов и опровергли их.

Не можете забеременеть? Просто расслабьтесь, и все произойдет

Одним из факторов бесплодия является стресс. Женская репродуктивная система очень чутко реагирует на происходящее, в частности, на нее влияет психоэмоциональное состояние женщины. Но это совсем не значит, что сегодня вы расстроены, поэтому не забеременеете, а завтра веселы, и все получится. Стресс – это не просто напряжение, он запускает каскад реакций, среди которых гормональные и иммунные, которые и приводят к проблемам. Поэтому избавиться от бесплодия, если просто расслабиться или настроиться на позитив, невозможно. Это не говоря уже о том, что кроме стресса есть и множество других причин. Бесплодие — это серьезное расстройство, которое требует лечения.

Нужно больше стараться

Это деструктивный совет, который только смущает пары, потому что обвиняет их в том, что они недостаточно хороши в своих попытках. С другой стороны, это не соответствует действительности. Как мы все знаем, часто для зачатия совсем не нужно стараться – доказательства этого есть в окружении каждого человека. Чрезмерные усилия в попытках зачать ребенка могут уничтожить спонтанность и убить романтику интимных отношений, превратить их в обязанность, которая рано или поздно обязательно станет тяжелой. В конце концов семья окажется под угрозой распада — кому нужны такие старания? Если год-два регулярной половой жизни без контрацепции не привели к беременности, нужно обратиться к врачу, а не «больше стараться».

Возраст влияет на женщин, а мужчина в любом возрасте сохраняет фертильность

Это мнение породили глянцевые журналы и их интернетный эквивалент, часто публикующие фотографии знаменитостей, которые стали молодыми родителями в зрелом, а иногда и пожилом возрасте. На самом деле совсем небольшой процент мужчин сохраняет фертильность в преклонном возрасте. У большинства после 40 лет отмечается снижение подвижности сперматозоидов, уменьшение их количества, уменьшается объем спермы. После 50 лет к этому добавляется естественное понижение либидо. Что касается отцовства пожилых мужчин, то искусственное оплодотворение, цена которого для знаменитостей не очень высока, достаточно эффективно и для них, и для женщин. Например, Эраматти Мангама из Индии родила в 73 года, да еще близнецов. Но общество, считающее очень позднее отцовство мужской доблестью, совсем не так тепло относится к очень позднему материнству. Поэтому оно менее популярно, знаменитые женщины им не кичатся и кажется, что пожилые мужчины все фертильны почти до глубокой старости.

Если у вас есть ребенок, вы не можете быть бесплодными

Бесплодие совсем не обязательно врожденное. Напротив, в большинстве своем это приобретенное состояние. А приобрести его можно практически в любом возрасте. Даже после того, как родился ребенок или несколько. Поэтому, подозревая бесплодие, врачи всегда обследуют обоих партнеров независимо от того, есть у них дети или нет. Наличие детей позволяет исключить некоторые возможные причины, не более.

Общее состояние здоровья не влияет на способность иметь детей

Бесплодие может быть вызвано только нарушениями в репродуктивной сфере, считает достаточно много людей. На самом деле нет. Многие другие заболевания могут приводить к проблемам с фертильностью: от сахарного диабета до патологий щитовидной железы. Поэтому поиск причин бесплодия может быть долгим и, к сожалению, даже не всегда успешным.

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Автор: Богатка Ольга Владимировна – акушер-гинеколог, репродуктолог.