5 пісних, але дуже смачних страв на Петрів піст

Петрів піст - це чудова нагода не тільки очистити думки, а й освіжити своє меню. Хоча в цей період обмежено вживання м’яса, яєць і молочних продуктів, раціон все одно може бути різноманітним, поживним і дуже смачним.
РБК-Україна пропонує п’ять перевірених пісних рецептів, які припадуть до смаку всій родині.
Ця страва родом із Франції, але ідеально вписується в український пісний стіл. Вона поєднує прості сезонні овочі в апетитному і яскравому запіканні.
Складники:
Приготування:
Овочі наріжте кружечками, а цибулю з часником подрібніть і злегка підсмажте на сковороді. У формі для запікання викладіть овочі чергуючи, додайте обсмажені цибулю й часник, приправте.
Готуйте в духовці 30-40 хвилин при 180 °C. Подавайте гарячим або охолодженим - буде однаково смачно.
Ці золотисті млинці з картоплі - справжній улюбленець багатьох. У пісному варіанті вони не втрачають своєї привабливості та чудово смакують з овочевим соусом чи зеленню.
Складники:
Приготування:
Натріть картоплю та цибулю на дрібній тертці, додайте борошно, спеції, перемішайте. Смажте на добре розігрітій сковороді до рум’яної скоринки з обох боків. Подавати можна з пісним сметанним соусом на основі соєвого або вівсяного йогурту.
Цей варіант фаршированих перців не тільки яскравий, а й поживний. Завдяки овочам і рису страва виходить соковитою й ароматною.
Складники:
Приготування:
Відваріть рис до напівготовності. Моркву й цибулю обсмажте, додайте подрібнений помідор. Змішайте овочі з рисом і зеленню, начиніть перці.
Викладіть їх у форму, додайте трохи води й тушкуйте під кришкою 30-40 хвилин. Це чудова основна страва для пісного обіду.
Це страва для тих, хто цінує швидкість приготування та насичений смак. Макарони, гриби, цибуля і трішки спецій - і у вас вже повноцінний обід.
Складники:
Приготування:
Макарони відваріть до готовності. Наріжте цибулю півкільцями, гриби - скибочками, обсмажте все на сковороді.
Додайте кукурудзу й натертий імбир за 5-7 хвилин до кінця приготування. Тушкуйте ще трохи. За бажанням імбир можна замінити соєвим соусом для східного присмаку.
Цей суп - справжня знахідка для тих, хто під час посту дозволяє собі рибу. Він поєднує в собі легкість овочів та насичений смак рибного бульйону.
Складники:
Приготування:
Відваріть рибу, процідіть бульйон. У киплячий бульйон додайте рис і картоплю. Рибу очистіть від шкіри й кісток, поверніть у каструлю.
На сковороді обсмажте цибулю, додайте до неї очищені помідори. Потім додайте горошок, тушкуйте й усе перекладіть до супу. Варіть до м’якості горошку. Суп смакує з чорним хлібом або сухариками.
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При написанні використовувалися наступні джерела: матеріали за сайтів Coockpad та "Шуба".