5 пісних, але дуже смачних страв на Петрів піст

Ароматний рататуй

Ця страва родом із Франції, але ідеально вписується в український пісний стіл. Вона поєднує прості сезонні овочі в апетитному і яскравому запіканні.

Складники:

кабачок, баклажан, помідори - по 1 шт.;

1 цибулина, 2 зубчики часнику;

рослинна олія, сіль, перець.

Приготування:

Овочі наріжте кружечками, а цибулю з часником подрібніть і злегка підсмажте на сковороді. У формі для запікання викладіть овочі чергуючи, додайте обсмажені цибулю й часник, приправте.

Готуйте в духовці 30-40 хвилин при 180 °C. Подавайте гарячим або охолодженим - буде однаково смачно.

Картопляні деруни

Ці золотисті млинці з картоплі - справжній улюбленець багатьох. У пісному варіанті вони не втрачають своєї привабливості та чудово смакують з овочевим соусом чи зеленню.

Складники:

5 середніх картоплин, 1 цибулина;

2 ст. л. борошна, сіль, перець;

олія для смаження.

Приготування:

Натріть картоплю та цибулю на дрібній тертці, додайте борошно, спеції, перемішайте. Смажте на добре розігрітій сковороді до рум’яної скоринки з обох боків. Подавати можна з пісним сметанним соусом на основі соєвого або вівсяного йогурту.

Картопляні деруни - чудова пісна страва (фото: Freepik)

Фаршировані перці з рисом і овочами

Цей варіант фаршированих перців не тільки яскравий, а й поживний. Завдяки овочам і рису страва виходить соковитою й ароматною.

Складники:

4 болгарські перці, 1 морква, 1 цибулина;

100 г рису, 1 помідор, зелень;

сіль, перець, олія.

Приготування:

Відваріть рис до напівготовності. Моркву й цибулю обсмажте, додайте подрібнений помідор. Змішайте овочі з рисом і зеленню, начиніть перці.

Викладіть їх у форму, додайте трохи води й тушкуйте під кришкою 30-40 хвилин. Це чудова основна страва для пісного обіду.

Овочеве рагу з грибами та макаронами

Це страва для тих, хто цінує швидкість приготування та насичений смак. Макарони, гриби, цибуля і трішки спецій - і у вас вже повноцінний обід.

Складники:

макарони з твердих сортів (200 г);

печериці (500 г), 3 цибулини;

1 банка кукурудзи, шматочок свіжого імбиру.

Приготування:

Макарони відваріть до готовності. Наріжте цибулю півкільцями, гриби - скибочками, обсмажте все на сковороді.

Додайте кукурудзу й натертий імбир за 5-7 хвилин до кінця приготування. Тушкуйте ще трохи. За бажанням імбир можна замінити соєвим соусом для східного присмаку.

Овочеве рагу - смачне та корисне (фото: Freepik)

Пісний суп із рибою, рисом і зеленим горошком

Цей суп - справжня знахідка для тих, хто під час посту дозволяє собі рибу. Він поєднує в собі легкість овочів та насичений смак рибного бульйону.

Складники:

700 г хека, 3 картоплини;

1 цибулина, 200 г помідорів;

800 г рису, 2/3 склянки замороженого горошку;

3 ст. л. олії, сіль, перець.

Приготування:

Відваріть рибу, процідіть бульйон. У киплячий бульйон додайте рис і картоплю. Рибу очистіть від шкіри й кісток, поверніть у каструлю.

На сковороді обсмажте цибулю, додайте до неї очищені помідори. Потім додайте горошок, тушкуйте й усе перекладіть до супу. Варіть до м’якості горошку. Суп смакує з чорним хлібом або сухариками.