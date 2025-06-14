5 постных, но очень вкусных блюд на Петров пост

Петров пост - это прекрасная возможность не только очистить мысли, но и освежить свое меню. Хотя в этот период ограничено употребление мяса, яиц и молочных продуктов, рацион все равно может быть разнообразным, питательным и очень вкусным.
РБК-Украина предлагает пять проверенных постных рецептов, которые придутся по вкусу всей семье.
Это блюдо родом из Франции, но идеально вписывается в украинский постный стол. Оно сочетает простые сезонные овощи в аппетитном и ярком запекании.
Ингредиенты:
Приготовление:
Овощи нарежьте кружочками, а лук с чесноком измельчите и слегка поджарьте на сковороде. В форме для запекания выложите овощи чередуя, добавьте обжаренные лук и чеснок, приправьте.
Готовьте в духовке 30-40 минут при 180 °C. Подавайте горячим или охлажденным - будет одинаково вкусно.
Эти золотистые блинчики из картофеля - настоящий любимец многих. В постном варианте они не теряют своей привлекательности и прекрасно сочетаются с овощным соусом или зеленью.
Ингредиенты:
Приготовление:
Натрите картофель и лук на мелкой терке, добавьте муку, специи, перемешайте. Жарьте на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Подавать можно с постным сметанным соусом на основе соевого или овсяного йогурта.
Этот вариант фаршированных перцев не только яркий, но и питательный. Благодаря овощам и рису блюдо получается сочным и ароматным.
Ингредиенты:
Приготовление:
Отварите рис до полуготовности. Морковь и лук обжарьте, добавьте измельченный помидор. Смешайте овощи с рисом и зеленью, начините перцы.
Выложите их в форму, добавьте немного воды и тушите под крышкой 30-40 минут. Это отличное основное блюдо для постного обеда.
Это блюдо для тех, кто ценит скорость приготовления и насыщенный вкус. Макароны, грибы, лук и немного специй - и у вас уже полноценный обед.
Ингредиенты:
Приготовление:
Макароны отварите до готовности. Нарежьте лук полукольцами, грибы - ломтиками, обжарьте все на сковороде.
Добавьте кукурузу и натертый имбирь за 5-7 минут до конца приготовления. Тушите еще немного. При желании имбирь можно заменить соевым соусом для восточного привкуса.
Этот суп - настоящая находка для тех, кто во время поста позволяет себе рыбу. Он сочетает в себе легкость овощей и насыщенный вкус рыбного бульона.
Ингредиенты:
Приготовление:
Отварите рыбу, процедите бульон. В кипящий бульон добавьте рис и картофель. Рыбу очистите от кожи и костей, верните в кастрюлю.
На сковороде обжарьте лук, добавьте к нему очищенные помидоры. Затем добавьте горошек, тушите и все переложите в суп. Варите до мягкости горошка. Суп подходит с черным хлебом или сухариками.
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При написании использовались следующие источники: материалы с сайтов Coockpad и "Шуба".