5 найкрасивіших водоспадів України, які варто відвідати до кінця літа

Українські Карпати багаті на мальовничі водоспади, більшість із них розташовані у легкодоступних місцях, тож мандрівникам не становить труднощів до них добратись.
РБК-Україна розповідає про 5 найкрасивіших водоспадів України, які варто відвідати.
Пробій розташований на річці Прут у межах міста Яремче Івано-Франківської області. Висота падіння води - 8 метрів. Для туристів над річкою збудували міст на висоті 20 м, на ньому пропонують послуги з джампінгу.
Відвідування водоспаду є безкоштовним. Туристів застерігають від того, аби заходили у річку, адже тут сильна течія, яка здатна збити з ніг й вибратись із води буде вкрай важко.
Від Пробою облаштований промаркований туристичний маршрут на хребет Явірник. Також тут завершується рафтинговий маршрут Яремчанським каньйоном.
Цей водоспад називають найкрасивішим на Закарпатті. Він вважається одним із семи чудес України, розташований за 6 км від населеного пункту Пилипець. Вхід на територію для відвідування водоспаду - 20 грн для дорослих, 10 грн - для дітей і пільговиків.
Поблизу Шипота розташований гірськолижний витяг, тож крім водоспаду мандрівники можуть піднятись на вершину Гемби, щоб насолодитись гірськими краєвидами. Також поряд із водоспадом є крамнички із сувенірами і заклади харчування із локальними стравами, тож туристи можуть там перепочити.
За легендою назва водоспаду походить від слова "шепотіти", оскільки шум води нагадує шепіт.
Водоспад розташований біля сіл Микуличин і Татарів, на території Карпатського національного природного парку. Вартість вхідного квитка - 50 грн. Гук утворився у середині минулого століття в результаті повені. Вода падає з висоти 15 м.
Зовсім поряд розташована полонина Залім із краєвидами на гори, а також водоспад Нарінецький. Також тут встановлена величезна дерев'яна гойдалка, що вже стала однією із найпопулярніших фотолокацій Карпат.
Водоспад розташований поблизу села Манява Івано-Франківської області. Він вважається одним із найвищих в Україні і сягає майже два десятки метрів. Вода спадає по каскадах і утворює невеличке озеро. За місцевими легендами, воно дарує омолодження тим, хто там купається. Варто зазначити, що навіть влітку тут холодна вода.
Водоспад оточений скелями, що утворюють форму каньйону. Поряд - ялицево-букові насадження.
Цей водоспад - гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення, розташований у Тернопільській області. Друга його назва - Червоногородський, вона походить від назви міста, яке колись було розташоване поряд.
Хоч це не гірський водоспад, зате він найвищий рівнинний в Україні, має штучне походження. Його висота - 16 метрів, завширшки сягає 20 метрів, вода спускається про трьох каскадах.
Джуринський водоспад є одним із найбільш привабливих туристичних місць Тернопільщини. Щорічно сюди приїжджають тисячі відвідувачів. У теплу пору року у водоспаді можна купатися.
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