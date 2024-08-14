5 самых красивых водопадов Украины, которые стоит посетить до конца лета

Пробой

Пробой расположен на реке Прут в пределах города Яремче Ивано-Франковской области. Высота падения воды - 8 метров. Для туристов над рекой построили мост на высоте 20 м, на нем предлагают услуги по джампингу.

Посещение водопада - бесплатно. Туристов предостерегают от того, чтобы не заходили в реку, ведь здесь сильное течение, способное сбить с ног и выбраться из воды будет крайне тяжело.

От Пробоя обустроен промаркированный туристический маршрут на хребет Явирник. Также здесь завершается рафтинговый маршрут по Яремчанскому каньону.

Водопад Пробой (фото: guide.karpaty.ua)

Водопад Пробой (фото: Википедия)

Шипот

Этот водопад называют самым красивым в Закарпатье. Он считается одним из семи чудес Украины, расположенный в 6 км от населенного пункта Пилипец. Вход на территорию для посещения водопада - 20 грн для взрослых, 10 грн - для детей и льготников.

Вблизи Шипота расположен горнолыжный подъемник, поэтому кроме водопада путешественники могут подняться на вершину Гембы, чтобы насладиться горными видами. Также рядом с водопадом есть магазинчики с сувенирами и заведения питания с локальными блюдами, туристы могут там отдохнуть.

По легенде название водопада происходит от слова "шептать", поскольку шум воды напоминает шепот.

Водопад Шипот (фото: Википедия)

Женецкий звук

Водопад расположен возле сел Микуличин и Татаров, на территории Карпатского национального природного парка. Стоимость входного билета - 50 грн. Гук образовался в середине прошлого столетия в результате наводнения. Вода падает с высоты 15 м.

Совсем рядом расположена долина Залим с видами на горы, а также водопад Наринецкий. Также здесь установлены огромные деревянные качели, которые уже стали одной из самых популярных фотолокаций Карпат.

Женецкий звук (фото: Википедия)

Манявский водопад

Водопад расположен вблизи села Манява Ивано-Франковской области. Он считается одним из самых высоких в Украине и составляет почти два десятка метров. Вода падает по каскадам и образует небольшое озеро. По местным легендам, оно дарит омоложение тем, кто там купается. Следует отметить, что даже летом здесь холодная вода.

Водопад окружен скалами, образующими форму каньона. Рядом - пихтово-буковые насаждения.

Манявский водопад (фото: Википедия)

Джуринский водопад

Этот водопад - гидрологический памятник природы местного значения, расположенный в Тернопольской области. Второе его название - Червоногородский, оно происходит от названия города, когда-то находившегося рядом.

Хотя это не горный водопад, зато он самый высокий равнинный в Украине, имеет искусственное происхождение. Его высота - 16 метров, в ширину достигает 20 метров, вода падает по трех каскадах.

Джуринский водопад является одним из самых привлекательных туристических мест Тернопольщины. Ежегодно сюда приезжают тысячи посетителей. В теплое время года в водопаде можно купаться.

Джуринский водопад (фото: Википедия)