5 оригінальних розваг в аеропортах: що пропонують мандрівникам різні міста світу

Сучасні туристи можуть проводити в аеропортах багато часу. Це пов'язано з тривалими пересадками, затримками рейсів, очікуванням реєстрації тощо. Для того, щоб діти й дорослі отримували від подорожей максимум задоволень, аеропорти деяких міст пропонують своїм відвідувачам цікаві й оригінальні розваги.

РБК-Україна розповідає про низку локацій, де діти й дорослі під час очікування свого літака можуть отримати яскраві емоції.

Басейн із хвилями, Мюнхен

Міжнародний аеропорт Мюнхена в Німеччині пропонує своїм пасажирам відвідати відкритий біля нього парк для серфінгу O2 SURFTOWN MUC.

У басейні з хвилями площею 10 000 м2 можуть розважатися як початківці, так і професіонали.

Басейн із хвилями (фото: munich-airport.com)

"Живий" лабіринт, Сінгапур

У міжнародному аеропорту Чангі в Сінгапурі відвідувачі можуть прогулятися лабіринтом "під куполом", стіни якого створені з живих рослин.

"Коли ви досягнете сторожової вежі в його центрі, вам відкриється вид на заплутані звивки лабіринту з висоти пташиного польоту", - наголошують творці цього дива.

Уточнюється, що багаж і сумки на колесах там заборонені, а найкраще взуття для прогулянок - закрите й зручне.

"Живий" лабіринт (скриншоти: youtube.com/@mikandoll)

Акваріум, Ванкувер

Міжнародний аеропорт Ванкувер у Канаді пропонує своїм відвідувачам унікальну виставку - акваріум на 114 000 літрів, в якому було розміщено понад 20 000 морських рослин і тварин.

"У цьому барвистому скелястому лісі водоростей мешкає багата колекція морських мешканців Британської Колумбії", - уточнюється на сайті Vancouver Aquarium.

Акваріум (фото: vanaqua.org)

Тунель порятунку, Сараєво

Під міжнародним аеропортом Сараєво (у Боснії та Герцеґовині) простягається всесвітньовідомий Сараєвський тунель, відомий також як "тунель порятунку" або "тунель надії".

Його було збудовано у період з березня до червня 1993 року - під час облоги Сараєва в розпал Боснійської війни - щоб зв'язати повністю відрізане сербськими військами місто Сараєво (з території неподалік аеропорту Сараєво) із зоною, контрольованою Організацією Об'єднаних Націй.

Тунель використовувався для транспортування зброї, вантажів та інших ресурсів, необхідних для підтримки територій, які опинилися в облозі.

Тунель порятунку (фото: commons.wikimedia.org)

Штурвал авіатора, Цюрих

Аеропорт Цюрих (у Швейцарії) пропонує любителям авіації віком від 12 років уявити себе пілотом і "політати" на Boeing B777, вертольоті Bell-407 або оригінальному Pilatus PC-7 - завдяки симулятору Super Constellation Simulator.

Він дозволяє приземлитися у Гонконзі (в ролі капітана боїнга), здійснити гірську посадку на льодовику на гелікоптері, або ж уявити себе на місці пілота ВПС Швейцарії. Всі "польоти" відбуваються у супроводі інструкторів.

Відчути себе пілотом може практично кожен (фото: simacademy.events)