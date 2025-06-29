5 найкращих перекусів, які зроблять живіт плоским за 30 днів

Дієтолог Тара Коллінгвуд розповіла, щоб зменшити жир на животі, варто зосередитись на харчування, але також пам’ятати про регулярні фізичні вправи та хороший сон.

Перекуси, які багаті на білок, клітковину та корисні жири є ключовими поживними речовинами для контролю рівня цукру в крові, підтримки метаболізму та стримування тяги до їжі.

Загалом, щоб зменшити жир на животі, варто зосередитися на перекусах з вмістом менше 5 г цукру, щонайменше 8-10 г білка та 3-5 г клітковини.

Нижче наведено найкращі перекуси з низьким вмістом цукру, щоб які допоможуть схуднути в животі за 30 днів.

Грецький йогурт з насінням чіа

Такий перекус має високий вміст білка та пробіотиків, які корисні для здоров’я кишечника. Насіння чіа додає клітковину та омега-3 жирні кислоти для підтримки метаболізму жирів.

Вибирайте звичайний несолодкий йогурт і додайте корицю або ягоди для природної солодкуватості.

Краще їсти в першій половині дня або після фізичної активності для оптимального ефекту.

Варене яйце та овочі

Яйця багаті на білок і корисні жири, які насичують і стабілізують рівень цукру в крові. Найкраще яйце їсти з нарізаним болгарським перцем, огірками або помідорами чері для хрускоту та додаткової клітковини.

Варене яйце:

мстить високоякісний білок, який надовго насичує

багате на вітаміни групи B, вітамін D, холін (важливий для мозку) та мінерали

Свіжі овочі (огірки, морква, болгарський перець, селера):

низькокалорійні, багаті клітковиною - сприяють травленню

містять антиоксиданти, вітаміни A, C, K

добре втамовують голод і додають об’єму страві без зайвих калорій

У парі - це збалансований перекус з білком, клітковиною, вітамінами і мінімумом цукру. Ідеально для схуднення, підтримки енергії та здоров’я.

Хумус з огірком

Хумус (з нуту) містить рослинний білок і клітковину, що надовго забезпечують ситість. Тоді як огірок - низькокалорійний овоч із високим вмістом води, що допомагає підтримувати гідратацію та не перевантажує організм калоріями.

Разом це легка закуска, яка ідеально для перекусу в офісі, вдома або в дорозі.

Сир з ягодами або горіхами

Кисломолочний сир багатий на казеїновий білок, який повільно перетравлюється та зменшує голод. Кілька ягід або горіхів додають антиоксиданти або хрусткість без додавання цукру.

Загалом це чудовий варіант для вечірнього перекусу, щоб підтримати відновлення м’язів протягом ночі.

Тунець з огірком

Це ще одна чудова закуска, яку варто часто їсти. В ній багато білка та омега-3 жирних кислот, які допомагають зменшити запалення та можуть бути спрямовані на вісцеральний жир. Вибирайте консервований тунець з низьким вмістом солі.

Такий перекус особливо добрий для людей, які стежать за фігурою або дотримуються низьковуглеводної дієти. За бажанням можна додати кілька крапель лимонного соку або трохи грецького йогурту для смаку.