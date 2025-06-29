5 лучших перекусов, которые сделают живот плоским за 30 дней

Диетолог Тара Коллингвуд рассказала, чтобы уменьшить жир на животе, стоит сосредоточиться на питании, но также помнить о регулярных физических упражнениях и хорошем сне.

Перекусы, которые богаты белком, клетчаткой и полезными жирами являются ключевыми питательными веществами для контроля уровня сахара в крови, поддержания метаболизма и сдерживания тяги к еде.

В общем, чтобы уменьшить жир на животе, стоит сосредоточиться на перекусах с содержанием менее 5 г сахара, не менее 8-10 г белка и 3-5 г клетчатки.

Ниже приведены лучшие перекусы с низким содержанием сахара, которые помогут похудеть в животе за 30 дней.

Греческий йогурт с семенами чиа

Такой перекус имеет высокое содержание белка и пробиотиков, которые полезны для здоровья кишечника. Семена чиа добавляют клетчатку и омега-3 жирные кислоты для поддержания метаболизма жиров.

Выбирайте обычный несладкий йогурт и добавьте корицу или ягоды для естественной сладости.

Лучше есть в первой половине дня или после физической активности для оптимального эффекта.

Вареное яйцо и овощи

Яйца богаты белком и полезными жирами, которые насыщают и стабилизируют уровень сахара в крови. Лучше всего яйцо есть с нарезанным болгарским перцем, огурцами или помидорами черри для хруста и дополнительной клетчатки.

Вареное яйцо:

содержит высококачественный белок, который надолго насыщает

богато витаминами группы B, витамин D, холин (важный для мозга) и минералы

Свежие овощи (огурцы, морковь, болгарский перец, сельдерей):

низкокалорийные, богатые клетчаткой - способствуют пищеварению

содержат антиоксиданты, витамины A, C, K

хорошо утоляют голод и добавляют объема блюду без лишних калорий

В паре - это сбалансированный перекус с белком, клетчаткой, витаминами и минимумом сахара. Идеально для похудения, поддержания энергии и здоровья.

Хумус с огурцом

Хумус (из нута) содержит растительный белок и клетчатку, которые надолго обеспечивают сытость. Тогда как огурец - низкокалорийный овощ с высоким содержанием воды, что помогает поддерживать гидратацию и не перегружает организм калориями.

Вместе это легкая закуска, которая идеальна для перекуса в офисе, дома или в дороге

Творог с ягодами или орехами

Творог богат казеиновым белком, который медленно переваривается и уменьшает голод. Несколько ягод или орехов добавляют антиоксиданты или хрусткость без добавления сахара.

В целом это отличный вариант для вечернего перекуса, чтобы поддержать восстановление мышц в течение ночи.

Тунец с огурцом

Это еще одна замечательная закуска, которую стоит часто есть. В ней много белка и омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшить воспаление и могут быть направлены на висцеральный жир. Выбирайте консервированный тунец с низким содержанием соли.

Такой перекус особенно хорош для людей, которые следят за фигурой или придерживаются низкоуглеводной диеты. По желанию можно добавить несколько капель лимонного сока или немного греческого йогурта для вкуса.