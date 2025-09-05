5 млн за (не)рекламу: як PlayCity оштрафувало Dev.ua і що чекає інші медіа

Головне:

Що стало приводом для штрафу Dev.ua?

Яка позиція видання і чому штраф вважають несправедливим?

Чим регулятор PlayCity пояснює своє рішення?

Які є нюанси в законі про рекламу грального бізнесу?

Що про ситуацію кажуть юристи?

Від початку року держава активізувала заходи щодо регулювання грального бізнесу. 6 січня 2025 президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилив контроль і майже повністю заборонив рекламу азартних ігор (окрім нічного ефіру, спеціалізованих видань та платформ для 21+).

Через неефективність на численні скандали було ліквідовано Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), а її повноваження перейшли до новоствореного державного агентства PlayCity, діяльність якого контролює Мінцифри.

До завдань агентства входить онлайн-моніторинг ринку азартних ігор, прозора видача ліцензій, виявлення й закриття нелегальних казино, нагляд за проведенням держлотерей, штрафи компаніям за порушення умов ліцензій, захист прав гравців і зменшення ризиків ігрової залежності.

Новий регулятор почав роботу 2 червня 2025. Голова PlayCity Геннадій Новіков відзвітував, що за цей час вдалося запустити систему трекінгу нелегальних казино, заблокувати понад 1000 нелегальних сайтів. Увагу звернули і на медіа та блогерів, що рекламують казино.

Зокрема, через нелегальну рекламу казино оштрафували на 4,8 млн грн телеграм-канал "Труха Україна". Таку ж суму штрафу PlayCity призначило порталу Dev.ua, однак цей випадок викликав дискусії.

Мільйонний штраф за анонс бою Усика

У липні 2025 року IT-портал dev.ua опублікував анонс боксерського поєдинку між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. У тексті було згадано бренд букмекера GGBET, офіційного спонсора бою.

Саме ця згадка стала підставою для штрафу, який наклало Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity.

Регулятор вважає, що матеріал мав ознаки реклами азартних ігор. Серед претензій – відсутність позначки про вікове обмеження "21+", попередження про ризики лудоманії та офіційної реєстрації порталу як онлайн-медіа на момент публікації.

Скриншот facebook.com/gennadiy.novickov

У коментарі РБК-Україна представники PlayCity пояснили, що матеріал видання був зосереджений на просуванні бренду GGBET, неодноразово згадував його назву, містив зображення бренд-айдентики та цитату СЕО компанії, що є типовими елементами рекламних матеріалів.

У PlayCity наголосили, що вимоги законодавства поширюються "на будь-які інформаційні повідомлення із зазначенням організаторів азартних ігор чи їхніх брендів як спонсорів, партнерів певної діяльності чи заходів в рекламних матеріалах інших замовників".

Штраф склав 4,8 млн грн, що еквівалентно 600 мінімальним зарплатам в Україні.

Реакція Dev.ua: "Вибірковий тиск і розчарування"

Головний редактор Dev.ua Стас Юрасов категорично не погоджується з рішенням PlayCity. Він стверджує, що згадка бренду букмекера була суто інформаційною, а комерційної винагороди за публікацію не було.

Як розповів Юрасов РБК-Україна, його видання не мало договору з GGBET і не отримувало оплати за публікацію. За його словами, поставити матеріал на сайт було "журналістським рішенням" і ще до публікації з тексту прибрали всі ознаки реклами, зокрема посилання на букмекера.

До того ж аудиторія, яка прочитала матеріал, була настільки вузькою, що це мінімізує будь-який потенційний негативний вплив, вважає Юрасов.

Всю цю інформацію Dev.ua надало регулятору: "що реліз почитало 110 людей, що аудиторія порталу – айтівці, дорослі люди, що в момент приходу листа про дізнання видання вже було зареєстроване в Нацраді як медіа, що сплачує білі зарплати і всі податки, що штраф дорівнює 5 оборотів медіа, що анонс із сайту прибрали".

За словами головреда видання, на засіданні по справі він розповів, що було проведено дослідження аудиторії, в якому голосувало 700 людей, тільки 4% – люди молодші 21 року. Тобто реліз з аудиторією 110 людей могло теоретично подивитися тільки 4 людини з групи ризику.

Він також додав, що редакція не отримувала жодних попереджень від регулятора до моменту, коли їм повідомили про відкриття провадження.

"Ми одразу стали учасником адмінпровадження. Нас попросили надати макет реклами і договір із замовником, якого не існувало. Потім нам сказали: штраф буде 100%. Це прозвучало ще до складання акту", – зауважив головред.

Крім того, за словами Юрасова, адвокат Dev.ua просив провести експертизу новини на предмет рекламного впливу, але отримав відмову. Це лише підтвердило його думку, що регулятор був налаштований винятково на штраф.

Стас Юрасов звинувачує PlayCity у вибірковому тиску, адже інші медіа, які публікували схожі анонси, не були оштрафовані, каже він. Медійник згадує, що попри його звернення до представників Мінцифри, реакції на порушення в інших медіа не було.

"Я більше не вірю в цю систему," – зізнається Юрасов.

Особливо враховуючи, що PlayCity у резолюції акту про фіксацію порушення спочатку встановило відсутність замовника реклами, а згодом закрило адмінпровадження проти самого букмекера, посилаючись на "відсутність достатніх доказів", що ще раз підтверджує, що замовлення реклами не було.

Акт про фіксацію порушення (dev.ua)

Головред Dev.ua каже, що розмір штрафу у 4,8 млн грн є непосильним для видання. За його словами, така сума фактично означає закриття медіа та втрату 12 офіційно працевлаштованих працівників.

"Сплатити нереально. У нас просто немає стільки грошей і ніколи не було. Йдемо в суд. У нас є три місяці на оскарження", – зазначив Юрасов і додав, що одним із засновників порталу є резидент ЄС, і він має намір звертатися до європейських інституцій.

Позиція регулятора

Агентство PlayCity в офіційній відповіді на запит РБК-Україна надало обґрунтування свого рішення щодо Dev.ua, виходячи з вимог законодавства.

Регулятор зазначає, що рекламою вважається будь-яка інформація, розповсюджена з метою формування інтересу до товару або бренду.

Бренд організатора азартних ігор (у цьому випадку GGBET) також є товаром. PlayCity у своєму коментарі підкреслює, що матеріал на Dev.ua був зосереджений на просуванні бренду, про що, на їхню думку, свідчить його багаторазове згадування, а також пряме запрошення взяти участь у конкурсах та отримати "спецпропозиції до бою на сайті букмекера".

Крім того, наголошується, що санкції на Dev.ua були накладені, оскільки на момент виявлення порушення видання не було зареєстрованим відповідно до Закону "Про медіа", що є обов'язковою умовою для розміщення реклами азартних ігор.

"Є факт порушення виданням законодавства – і ми не можемо його проігнорувати. Це було би порушенням закону вже з нашого боку, оскільки реагувати на такі випадки – це наше пряме повноваження. Більше того, закон про рекламу не передбачає жодної градації відповідальності залежно від того, скільки медіа заробляє чи скільки переглядів отримала рекламна публікація. Розмір штрафу передбачений законом", – коментує Геннадій Новіков, голова держагентства PlayCity.

Щодо відмови в проведенні експертизи, у PlayCity пояснили, що клопотання адвоката Dev.ua не містило обґрунтувань щодо виду експертизи та установи, а запропонований вид експертизи не передбачений чинними інструкціями.

"Нічого не заважає їм (порталу Dev.ua, – ред.) провести таку експертизу та докласти висновок до матеріалів у суді", – зазначили в держагентстві.

Держрегулятор має право штрафувати медіа за порушення вимог законодавства у сфері реклами азартних ігор (фото: playcity.gov.ua)

Утім, найбільш суперечливим моментом є те, що PlayCity 20 серпня 2025 закрило адміністративне провадження проти самого GGBET, посилаючись на "відсутність достатніх доказів, що підтверджують вчинення цим суб’єктом господарювання порушення".

Представники регулятора пояснили РБК-Україна, що для притягнення до відповідальності замовника реклами, потрібно отримати беззаперечні докази, що саме ця компанія замовила публікацію. Ідентифікувати замовника суто за брендом, який рекламується, неможливо.

"Тож ми звертаємося до медіа за інформацією про замовника реклами. Dev.ua відповіли, що договору у них немає. Насправді, це класична історія – медіа приховують цю інформацію про замовника, ймовірно для того, щоб не псувати відносини з рекламодавцем. Тому і виходить так, що відповідальність може настати лише для однієї сторони”, – кажуть в агенстві.

Зазначається, що рішення про закриття адмінпровадження стосується лише GGBET, а Dev.ua має або сплатити штраф, або оскаржити його в суді протягом трьох місяців.

В агентстві наголошують, що відсутність договору про надання рекламних послуг не знімає відповідальності з медіа як "розповсюджувача реклами".

За законом, відповідальність несуть як рекламодавці (за зміст), так і розповсюджувачі (за дотримання порядку розповсюдження та наявність попереджень).

Таким чином, переконує регулятор, навіть якщо видання розмістило матеріал без комерційної винагороди, воно все одно несе відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог.

У коментарі для РБК-Україна в PlayCity зазначили, що представник Dev.ua повідомляв агентство, що на прохання GGBET розмістили матеріал без укладення договору як власну новину, що "є поширеною практикою для Dev.ua.

Регулятор звертає увагу, що матеріал Dev.ua містив близько десяти згадок бренду казино, логотип та цитату представника компанії. Усе це свідчить про те, що матеріал є комерційним прес-релізом, спрямованим на підвищення впізнаваності бренду.

"Більше того, публікація була промаркована плашкою "промо", що додатково підтверджує її рекламний характер. Зміст матеріалу орієнтований не стільки на анонс спортивної події, скільки на просування бренду казино”, – пояснює PlayCity.

Зі свого боку головний редактор порталу Стас Юрасов наголосив, що ситуація виглядала інакше.

За його словами, GGBET розіслала пресреліз про партнерство з боксерською платформою Ready to Fight та бій Усика, з проханням поширити інформацію. Dev.ua отримав цей реліз і вирішив опублікувати його на редакційних умовах, без рекламних елементів. У матеріалі прибрали посилання на GGBET і простежили, щоб не було закликів до гри.

Юрасов підкреслив, що для dev.ua, як і для інших ЗМІ, публікація новинних матеріалів від учасників ринку є звичною практикою, але без ознак реклами.

"Якщо це не реклама, журналісти публікують її за власною редакцією. В даному випадку, нашою редакцією було видалення посилання на GGBET", – пояснив він.

Реклама азартних ігор: правила і нюанси

На запит видання в агентстві PlayCity пояснили, як саме працюють норми законодавства про рекламу азартних ігор у медіа, і за яких умов онлайн-ресурси можуть потрапити до переліку майданчиків, на яких така реклама дозволяється.

Закон України "Про рекламу" встановлює перелік обмежень щодо реклами азартних ігор. Вони стосуються також будь-яких повідомлень про благодійність від організаторів азартних ігор, їхніх партнерів чи афілійованих компаній, якщо там використовується бренд казино чи букмекера.

Так само це стосується випадків, коли організатор азартних ігор або його бренд зазначається як спонсор чи партнер у матеріалах інших компаній.

Такми чином, будь-які згадки брендів грального бізнесу в контексті благодійності чи спонсорства мають поширюватися з дотриманням правил, які діють для реклами азартних ігор.

Регулятор зазначає, що закон забороняє будь-яку рекламу азартних ігор, але є винятки:

у нічний час (з 23:00 до 06:00);

у спеціалізованих виданнях для дорослої аудиторії;

на сайтах та в застосунках самих організаторів азартних ігор.

Реклама може бути розміщена в медіа, якщо вона спрямована на аудиторію старше 21 року. Проте головна проблема полягає в тому, що закон не пояснює, як саме визначити, що аудиторія дійсно "21+".

Тобто немає затверджених критеріїв чи технічних вимог для онлайн-ресурсів, які могли б довести, що їхню рекламу бачать тільки повнолітні користувачі.

Формально ці правила мають бути прописані у спеціальних кодексах, але, за інформацією регулятора, вони досі не прийняті.

"Відповідальність за дотримання цієї вимоги покладається на самі медіа. Вони мають знайти спосіб промаркувати свій контент як 21+", – заявляє PlayCity.

Зокрема, можна:

розмістити відповідну позначку у футері сайту;

публікувати пуш-попередження;

впровадити механізм підтвердження віку користувача при вході на сайт чи доступі до окремих матеріалів.

Реклама азартних ігор в Україні заборонена, проте є кілька винятків (фото: Getty Images)

Справа по Dev.ua може стати прецедентом: думка юристів

Юристи, з якими поспілкувалося РБК-Україна стосовно ситуації з dev.ua, підтверджують, що, згідно із законодавством, відповідальність за порушення рекламних норм несуть і рекламодавці, і розповсюджувачі. А відсутність замовника у справі не звільняє медіа від відповідальності, якщо саме воно допустило публікацію, що має ознаки реклами.

"Навіть якщо матеріал не був замовною рекламою, але містив згадку бренду, що асоціюється з азартними іграми, і при цьому не було вікового обмеження та попередження, регулятор трактує це як рекламу з порушенням," – каже Тарас Мірошниченко, керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех юридичної компанії PRIKHODKO AND PARTNERS.

Однак ключовим моментом у цій справі є доведення факту, що матеріал видання справді був рекламою.

Згідно з визначенням Закону "Про рекламу", реклама поширюється за "грошову чи іншу винагороду". Якщо Dev.ua доведе, що згадка бренду була суто інформаційною і не мала комерційної мети, це може стати вагомим аргументом на їхню користь у суді.

Адвокат Ярослав Хлівний у коментарі РБК-Україна підкреслює, що сама природа реклами передбачає комерційні відносини, а без доведення їх наявності притягнення до відповідальності може бути поза правовим полем.

Тарас Мірошниченко також зазначає, що шанси на успіх у Dev.ua є, якщо вони зможуть довести:

матеріал не був рекламою в розумінні закону;

відсутній рекламодавець;

регулятор вийшов за межі своїх повноважень (наприклад, неправильно кваліфікував інформаційний матеріал як рекламу).

Для цього необхідно зібрати докази редакційної незалежності та відсутності фінансової вигоди.

Ярослав Хлівний розповів, що рішення у справах про порушення законодавства про рекламу можуть бути оскаржені до суду. На думку адвоката, такий процес може виявитися надскладним, і для його супроводу потрібно спростувати кожний пункт висвітлений в акті контролюючого органу.

Своєю чергою Тарас Мірошниченко називає справу dev.ua прецедентною для українського медіаринку.

З одного боку, регулятор обґрунтовує рішення буквальним застосуванням норм щодо реклами азартних ігор. З іншого боку, відсутність замовника дає виданню аргументи для судового оскарження.