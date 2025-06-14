За 5 місяців 2025 року ДТЕК виготовив 4 нових прохідницьких комбайни для підтримки роботи шахт

Так, машинобудівні підприємства "ДТЕК Енерго" продовжують забезпечувати українські шахти необхідним для вуглевидобутку обладнанням.

"У січні-травні цього року машинобудівники виготовили та відремонтували 1 450 одиниць гірничо-шахтного устаткування, серед яких - чотири нові комбайни для проведення гірничих виробок", - йдеться в ньому.

Зазначається, що також машинобудівники підтримали потреби шахтарів, виготовивши понад 939 тисяч запчастин та комплектуючих.

"Надійна робота теплової генерації, особливо в піки споживання влітку та взимку, багато в чому залежить і від надійного вуглевидобутку. А він - від праці шахтарів, справної техніки та вчасно доставлених запчастин", - додають в компанії.

Саме тому, як зазначається, машинобудівники "ДТЕК Енерго" посилено працюють над виготовленням і ремонтом обладнання, забезпечуючи шахтарів всім необхідним для роботи", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

