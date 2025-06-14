RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

За 5 месяцев 2025 года ДТЭК изготовил 4 новых проходческих комбайна для поддержания работы шахт

Фото: ДТЭК изготовил 4 новых проходческих комбайна для работы шахт (energo.dtek.com)
Автор: Сергей Новиков

За пять месяцев 2025 года машиностроители компании ДТЭК изготовили 4 новых проходческих комбайна. Они необходимы для обеспечения стабильной добычи угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Так, машиностроительные предприятия "ДТЭК Энерго" продолжают обеспечивать украинские шахты необходимым для угледобычи оборудованием.

"В январе-мае этого года машиностроители изготовили и отремонтировали 1 450 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых - четыре новых комбайна для проведения горных выработок", - говорится в нем.

Отмечается, что также машиностроители поддержали потребности шахтеров, изготовив более 939 тысяч запчастей и комплектующих.

"Надежная работа тепловой генерации, особенно в пики потребления летом и зимой, во многом зависит и от надежной угледобычи. А она - от труда шахтеров, исправной техники и вовремя доставленных запчастей", - добавляют в компании.

Именно поэтому, как отмечается, машиностроители "ДТЭК Энерго" усиленно работают над изготовлением и ремонтом оборудования, обеспечивая шахтеров всем необходимым для работы", - отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.

 

Напомним, за последние три года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал почти 28 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций после обстрелов и обеспечение работы угольных шахт.

Добавим, что с начала года шахтеры ДТЭК ввели в работу 7 угольных лав, две из них - в мае, для обеспечения стабильной угледобычи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК