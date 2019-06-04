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За 5 месяцев АДС "Львовгаза" обработала 8,5 тыс. вызовов

Новости » Энергетика    04.06.2019 - 15:03
За 5 месяцев АДС "Львовгаза" обработала 8,5 тыс. вызовов
Иллюстративное фото (пресс-служба "Львовгаза")

Основной причиной обращений является утечки газа

С начала года аварийная служба 104 "Львовгаза" отреагировала на 8,5 тыс. вызовов от потребителей Львовской области. В среднем за сутки АДС получает 95 вызовов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основной причиной обращений является утечки газа. По словам пресс-службы, только за 5 месяцев текущего года аварийные бригады обнаружили и ликвидировали 9 830 утечек в домах потребителей Львовской области и 5 009 – в Львове. Частыми также являются вызовы с подозрениями на отравление угарным газом, а также массовые псевдозаминировании в Львове.

"Утечки газа происходят из-за неисправности газового оборудования, а также самовольная установка и ремонт посторонними лицами, не имеющих права на выполнение таких работ. К сожалению, потребители часто пренебрегают правилами безопасности и не думают о возможных фатальных последствиях. В этом году больше всего заявок мы получили от потребителей газа во Львове, это почти треть от общей цифры, также много сообщений из Самборского района", - говорит начальник АДС АО "Львовгаз" Тарас Радчук.

В пресс-службе отметили, что скорость и качество реагирования специалистов аварийно-диспетчерской службы в экстренных ситуациях зависит от уровня их профессионального мастерства. Поэтому работники "Львовгаза" постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки в реальных условиях: принимают участие в соревнованиях газовых аварийных служб, а также в тренировочных учениях с другими службами экстренного реагирования.

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