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За 5 років Ryanair зможе перевезти 10% населення України, - Порошенко

Новини » Транспорт    20.11.2018 - 11:45
За 5 років Ryanair зможе перевезти 10% населення України, - Порошенко
Фото: літак Ryanair (businesscornwall.co.uk)

Компанія має на меті перевозити щороку мільйон пасажирів

Ірландський бюджетний авіаперевізник Ryanair із нинішніми темпами роботи в Україні зможе перевезти 10% населення держави протягом 5 років. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі із представниками авіакомпанії, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter президента.

Порошенко зазначив, що Ryanair дав можливість тим українцям, які не могли собі дозволити дороговартісних поїздок,  літати в різні країни світу.

"Мета компанії - мільйон пасажирів за рік. Уже сьогодні ми маємо більше 550 тис. з Борисполя і більше 250 тис. зі Львова. Отже,за 5 років Ryanair зможе перевезти 10% населення України", - написав президент.

За 5 років Ryanair зможе перевезти 10% населення України, - Порошенко

Нагадаємо, лоукостер Ryanair анонсував нові рейси з України. Вартість квитків складе п'ять євро. На сьогодні віакомпанія Ryanair здійснює польоти зі столичного Борисполя у 12 напрямках, зі львовського аеропорту - у п'яти напрямках. 

Зазначимо, 3 вересня 2018 року з України вилетів перший рейс Ryanair. Запуск рейсу відбувся в міжнародному аеропорту "Бориспіль" за маршрутом Київ-Бориспіль -Берлін-Шенефельд.

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