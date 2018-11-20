За 5 років Ryanair зможе перевезти 10% населення України, - Порошенко

Фото: літак Ryanair (businesscornwall.co.uk)

Компанія має на меті перевозити щороку мільйон пасажирів

Ірландський бюджетний авіаперевізник Ryanair із нинішніми темпами роботи в Україні зможе перевезти 10% населення держави протягом 5 років. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі із представниками авіакомпанії, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter президента.

Порошенко зазначив, що Ryanair дав можливість тим українцям, які не могли собі дозволити дороговартісних поїздок, літати в різні країни світу.

"Мета компанії - мільйон пасажирів за рік. Уже сьогодні ми маємо більше 550 тис. з Борисполя і більше 250 тис. зі Львова. Отже,за 5 років Ryanair зможе перевезти 10% населення України", - написав президент.

Нагадаємо, лоукостер Ryanair анонсував нові рейси з України. Вартість квитків складе п'ять євро. На сьогодні віакомпанія Ryanair здійснює польоти зі столичного Борисполя у 12 напрямках, зі львовського аеропорту - у п'яти напрямках.

Зазначимо, 3 вересня 2018 року з України вилетів перший рейс Ryanair. Запуск рейсу відбувся в міжнародному аеропорту "Бориспіль" за маршрутом Київ-Бориспіль -Берлін-Шенефельд.