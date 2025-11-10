5% кешбеку за оплату комунальних послуг - новинка в застосунку Alliance

Alliance bank запустив зручну оплату комунальних послуг через мобільний застосунок. За комунальні платежі в застосунку Alliance користувачі отримують 5% кешбек – один із найвигідніших відсотків на ринку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз Alliance bank.
У банку зазначають, що підтримка під час війни є важливою як для людей, так і для держави. Тому кешбек стимулюватиме клієнтів своєчасно оплачувати послуги, що допоможе підтримувати інфраструктуру країни.
Кешбек нараховується лише при оплаті комуналки через мобільний застосунок – як з власних, так і з кредитних коштів.
Оплата комунальних послуг здійснюється без жодних комісій чи переплат.
Максимальна сума кешбеку за місяць – 500 гривень.
Окрім 5% за оплату комунальних послуг, Alliance надає інші типи кешбеку:
Далі – 1% постійно, за власні та кредитні кошти і без обмежень на суму накопичень. Кешбек нараховується на всі покупки, без потреби обирати категорії.
Ще не маєте застосунку Alliance?
Встановіть його за посиланням і користуйтеся всіма перевагами, які він пропонує.