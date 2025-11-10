5% кэшбека за оплату коммунальных услуг - новинка в приложении Alliance

В банке отмечают, что поддержка во время войны важна как для людей, так и для государства. Поэтому кэшбек будет стимулировать клиентов своевременно оплачивать услуги, что поможет поддерживать инфраструктуру страны.

Как получить кэшбек за коммунальные платежи

Открыть приложение Alliance и выбрать карту для оплаты ("Стартовая", "Целевая" или "Игровая").

Нажать "Коммунальные платежи".

Ввести адрес: область, город или населенный пункт, улицу, дом, квартиру.

Выбрать услуги по оплате и компанию-получателя из предложенных шаблонов. Или вручную ввести реквизиты ОСМД или компании, куда производится оплата.

Оплатить и получить кэшбек.

Важные детали

Кешбек начисляется только при оплате коммуналки через мобильное приложение – как из собственных, так и кредитных средств.

Оплата коммунальных услуг осуществляется без комиссий или переплат.

Максимальная сумма кэшбека за месяц – 500 гривен.

Какие еще кэшбеки есть у Alliance bank

Кроме 5% за оплату коммунальных услуг, Alliance предоставляет другие типы кэшбека:

30% кэшбека с карточкой "Стартовая" в течение первого месяца или до накопления 500 гривен.

Далее – 1% постоянно, за собственные и кредитные средства и без ограничений на сумму накоплений. Кэшбек начисляется на все покупки, без необходимости выбирать категории.

До 50% динамического кэшбека за развлечения с карточкой "Игровая".

С картой "Целевая", которую можно открыть в UAH, USD или EUR, можно получить кэшбек 0,5% за покупку валюты.

У вас еще нет приложения Alliance?

Установите его по ссылке и используйте все преимущества, которые он предлагает.