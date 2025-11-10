5% кэшбека за оплату коммунальных услуг - новинка в приложении Alliance

Alliance bank запустил удобную оплату коммунальных услуг через мобильное приложение. За коммунальные платежи в приложении Alliance пользователи получают 5% кэшбека – один из самых выгодных процентов на рынке.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Alliance bank.
В банке отмечают, что поддержка во время войны важна как для людей, так и для государства. Поэтому кэшбек будет стимулировать клиентов своевременно оплачивать услуги, что поможет поддерживать инфраструктуру страны.
Кешбек начисляется только при оплате коммуналки через мобильное приложение – как из собственных, так и кредитных средств.
Оплата коммунальных услуг осуществляется без комиссий или переплат.
Максимальная сумма кэшбека за месяц – 500 гривен.
Кроме 5% за оплату коммунальных услуг, Alliance предоставляет другие типы кэшбека:
Далее – 1% постоянно, за собственные и кредитные средства и без ограничений на сумму накоплений. Кэшбек начисляется на все покупки, без необходимости выбирать категории.
