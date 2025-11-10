RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

5% кэшбека за оплату коммунальных услуг - новинка в приложении Alliance

Фото: кешбек 5% за оплату коммунальных услуг в Alliance (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Alliance bank запустил удобную оплату коммунальных услуг через мобильное приложение. За коммунальные платежи в приложении Alliance пользователи получают 5% кэшбека – один из самых выгодных процентов на рынке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Alliance bank.

В банке отмечают, что поддержка во время войны важна как для людей, так и для государства. Поэтому кэшбек будет стимулировать клиентов своевременно оплачивать услуги, что поможет поддерживать инфраструктуру страны.

Как получить кэшбек за коммунальные платежи

  • Открыть приложение Alliance и выбрать карту для оплаты ("Стартовая", "Целевая" или "Игровая").
  • Нажать "Коммунальные платежи".
  • Ввести адрес: область, город или населенный пункт, улицу, дом, квартиру.
  • Выбрать услуги по оплате и компанию-получателя из предложенных шаблонов. Или вручную ввести реквизиты ОСМД или компании, куда производится оплата.
  • Оплатить и получить кэшбек.

Важные детали

Кешбек начисляется только при оплате коммуналки через мобильное приложение – как из собственных, так и кредитных средств.

Оплата коммунальных услуг осуществляется без комиссий или переплат.

Максимальная сумма кэшбека за месяц – 500 гривен.

Какие еще кэшбеки есть у Alliance bank

Кроме 5% за оплату коммунальных услуг, Alliance предоставляет другие типы кэшбека:

  • 30% кэшбека с карточкой "Стартовая" в течение первого месяца или до накопления 500 гривен.

Далее – 1% постоянно, за собственные и кредитные средства и без ограничений на сумму накоплений. Кэшбек начисляется на все покупки, без необходимости выбирать категории.

  • До 50% динамического кэшбека за развлечения с карточкой "Игровая".
  • С картой "Целевая", которую можно открыть в UAH, USD или EUR, можно получить кэшбек 0,5% за покупку валюты.

У вас еще нет приложения Alliance?

Установите его по ссылке и используйте все преимущества, которые он предлагает.

БанкиКоммунальные платежи