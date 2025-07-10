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"5 канал" постраждав під час атаки на Київ: мовлення тимчасово призупинено

Київ, Четвер 10 липня 2025 16:44
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"5 канал" постраждав під час атаки на Київ: мовлення тимчасово призупинено Офіс "5 каналу" зазнав пошкоджень (колаж РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Під час масованої повітряної атаки в ніч на 10 липня в Києві було пошкоджено офіс "5 каналу". Унаслідок обстрілу зазнали руйнувань студійні приміщення, частина знімальної техніки та робочі місця.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "5 каналу".

Наслідки нічної атаки

Всі працівники, які перебували в будівлі під час нічної зміни, не постраждали. Поки мовлення "5 каналу" призупинено як у телевізійному етері, так і на YouTube.

Колектив і технічні служби працюють над відновленням роботи. Останні новини редакція продовжує публікувати в соцмережах і на сайті.

"Ворог хоче зруйнувати все українське. Підтримуйте Сили оборони, одне одного і не забувайте, що нині ми всі виборюємо право на існування", - зазначили на каналі.

Руйнування в офісі "5 каналу" (фото: 5 канал)

Атака на Київ 10 липня

У ніч на 10 липня Росія знову завдала масованого удару по Україні, основною ціллю якого став Київ. По столиці були запущені дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.

Унаслідок атаки пошкодження зафіксовано в шести районах міста. Пошкоджено житлові будинки, виникали пожежі. Найбільше постраждав Шевченківський район. За останніми даними, в Києві поранено 16 осіб, двоє - загинули.

Через наслідки обстрілу в столиці тимчасово перекрито кілька вулиць і обмежено рух громадського транспорту.

Загалом в ніч на 10 липня Росія випустила на Україну 415 дронів і ракет. Однак сили ППО знешкодили понад 90% ворожих цілей.

Читайте також про те, що в ніч на 10 липня "Шахед" влучив у квартиру голови НСХУ Костянтина Чернявського, він отримав осколкові поранення й зараз перебуває у лікарні.

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Київ Атака дронів 5 канал
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