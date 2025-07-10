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"5 канал" пострадал во время атаки на Киев: вещание временно приостановлено

Киев, Четверг 10 июля 2025 16:44
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"5 канал" пострадал во время атаки на Киев: вещание временно приостановлено Офис "5 канала" получил повреждения (коллаж РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Во время массированной воздушной атаки в ночь на 10 июля в Киеве был поврежден офис "5 канала". В результате обстрела подверглись разрушениям студийные помещения, часть съемочной техники и рабочие места.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "5 канала".

Последствия ночной атаки

Все работники, которые находились в здании во время ночной смены, не пострадали. Пока вещание "5 канала" приостановлено как в телевизионном эфире, так и на YouTube.

Коллектив и технические службы работают над восстановлением работы. Последние новости редакция продолжает публиковать в соцсетях и на сайте.

"Враг хочет разрушить все украинское. Поддерживайте Силы обороны, друг друга и не забывайте, что сейчас мы все боремся за право на существование", - отметили на канале.

Разрушения в офисе "5 канала" (фото: 5 канал)

Атака на Киев 10 июля

В ночь на 10 июля Россия снова нанесла массированный удар по Украине, основной целью которого стал Киев. По столице были запущены дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.

В результате атаки повреждения зафиксированы в шести районах города. Повреждены жилые дома, возникали пожары. Больше всего пострадал Шевченковский район. По последним данным, в Киеве ранены 16 человек, двое - погибли.

Из-за последствий обстрела в столице временно перекрыты несколько улиц и ограничено движение общественного транспорта.

Всего в ночь на 10 июля Россия выпустила на Украину 415 дронов и ракет. Однако силы ПВО обезвредили более 90% вражеских целей.

Читайте также о том, что в ночь на 10 июля "Шахед" попал в квартиру главы НСХУ Константина Чернявского, он получил осколочные ранения и сейчас находится в больнице.

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Киев Атака дронов 5 канал
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